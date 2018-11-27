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На отдыхе в Египте погибла белоруска
28.11.2018 18:29 — Новости Общества | Tut.by
В начале ноября в отеле в Хургаде погибла белоруска, сообщили TUT.BY в пресс-службе МИДа. На отдых они с мужем прилетели за день до трагедии.
ЧП произошло 7 ноября. Ирина с супругом отдыхали в одном из отелей Хургады. По информации пресс-службы МИДа, женщина выпала с балкона отеля и погибла. В тот момент рядом с ней был супруг.
— Сейчас тело находится в морге, — рассказал Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД. — Египетские власти проводят все необходимые экспертизы.
Российское издание «Турпром»
— Как только тело Ирины выдадут, наше посольство примет все необходимые меры, чтобы организовать его транспортировку в Беларусь, — резюмирует Андрей Шупляк.
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В начале ноября в отеле в Хургаде погибла белоруска, сообщили TUT.BY в пресс-службе МИДа. На отдых они с мужем прилетели за день до трагедии.
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