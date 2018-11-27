ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мининформ: идентифицировать комментаторов можно и через соцсети, но отвечать будет владелец форума

28.11.2018 18:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже 1 декабря комментаторы на белорусских сайтах должны обязательно идентифицироваться: привязать номер телефона к своему аккаунту на форумах. Однако в постановлении правительства говорится и об «иных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя». Значит ли это, что можно идентифицироваться через соцсети? И какие требования при регистрации сетевых изданий будут предъявляться их главным редакторам? Об этом TUT.BY рассказал заместитель министра информации Павел Легкий.


Павел Легкий. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Основной способ идентификации комментаторов на форумах, который предлагает государство, это СМС-идентификация. Но предусмотрена возможность проведения идентификации любым иным способом, который владелец интернет-ресурса либо главный редактор сочтет целесообразным. В том числе это подразумевает возможность идентификации через социальные сети или через электронную почту, — объясняет Павел Легкий.

—  Но где гарантия, что аккаунт в соцсетях зарегистрирован на реального человека?

— Ответственность за идентификацию несет владелец интернет-ресурса или главный редактор. В случае возникновения конфликтной ситуации именно он обязан будет предоставить по соответствующему запросу необходимые данные о пользователе. И если эти данные не соответствуют действительности, то именно ему придется объясняться. В том случае, если сетевое издание использует для форумов смс-идентификацию, владелец или главный редактор снимают с себя ответственность за достоверность тех данных, которые они получили. Это способ, который продекларировало государство. Если же будет выбран другой способ идентификации, например, пользователь зарегистрировался через соцсети, а потом выяснилось, что это фейковый аккаунт, и человека такого нет, то, соответственно, к владельцу интернет-ресурса может быть предъявлено требование: расторгнуть пользовательское соглашение с комментатором — а главный редактор может получить предупреждение.

— То есть теоретически через соцсети идентифицировать комментаторов можно, но на практике так лучше не делать.

— Я не даю советов, пускай владельцы интернет-ресурсов и главные редакторы сами принимают решение. Но повторю: смс-идентификация обезопасит от ответственности за то, что человек введет их в заблуждение и предоставит неверную информацию. Тем не менее никто не запрещает: хотите — через фейсбук идентифицируйтесь, хотите — через вКонтакте. Вообще, оскорбления или клевета, или, к примеру, распространение сведений, порочащих честь и достоинство, должны отсекаться на этапе премодерации комментариев. У тех ресурсов, у которых с этим порядок, проблем не должно возникнуть. Поводом для разбирательств может послужить обращение гражданина, который посчитал, что его оскорбили, или же на форуме распространили недостоверные данные о нем.

— С 1 декабря по новому закону о СМИ сетевые издания могут регистрироваться в качестве СМИ. Мининформ анонсировал изменения требований к главным редакторам. Сейчас это могут быть только люди с пятилетним стажем на руководящей должности в СМИ.

— Квалификационные требования при регистрации интернет-ресурсов будут достаточно демократичными. Министерство информации предложило следующий подход: главным редактором сетевого ресурса может стать человек, у которого есть высшее образование и стаж редакционной журналистской работы в СМИ, либо стаж работы в организациях, которые занимаются издательской деятельностью, либо деятельностью интернет-ресурсов, не менее 3 лет.

Условно говоря, главным редактором сетевого издания может быть любой человек, который три года проработал на интернет-ресурсе. Приблизительно такие же подходы мы предлагаем и для печатных изданий. Сейчас готовится постановление министерства труда и социальной защиты, рассчитываем, что в ближайшее время оно будет принято.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ли идентифицировать комментаторов на форумах через соцсети? И какие требования при регистрации сетевых изданий будут предъявляться их главным редакторам?...
 
Новости дня
Новости общества
 
БелЖД назначила 138 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика