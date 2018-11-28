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В Могилеве осудили 21-летнего парня за разжигание национальной ненависти и злостное хулиганство
28.11.2018 22:55 — Новости Общества | Tut.by
Могилевский областной суд приговорил к трем годам ограничения свободы 21-летнего Артема Козлова, обвиняемого в разжигании национальной ненависти и злостном хулиганстве. Его 20-летний подельник Павел Серёгов получил полтора года ограничения свободы.
Козлов
На снятом в России сюжете демонстрируются сцены жестокого избиения группой молодых людей граждан неславянской внешности и бездомных «ради будущего и белых детей». В соседней стране данный видеоролик внесен в список экстремистских материалов.
Кроме того, Козлов и Серёгов обвинялись в групповом избиении человека — злостном хулиганстве.
28 ноября Могилевский облсуд признал подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. Находящемуся под арестом с 26 марта 2018 года Козлову назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на три года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда, с него взята подписка о невыезде. Каждый день нахождения под стражей подсудимому засчитывается как два дня ограничения свободы. Таким образом, Козлов уже отбыл порядка 16 из 36 месяцев назначенного наказания.
Серёгов приговорен к одному году и шести месяцам аналогичного наказания. К моменту суда он находился под подпиской о невыезде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Могилевский областной суд приговорил к трем годам ограничения свободы 21-летнего Артема Козлова, обвиняемого в разжигании национальной ненависти и злостном...
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