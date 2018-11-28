Стало известно, кто поджег памятник в парке в Бресте. Реставрация обошлась в 30 тысяч

Таинственная история с пожаром, повредившим памятник воинам-афганцам, началась еще летом этого года. Ночью 7 июля на монументе вспыхнули венки. До сих пор было неясно: загорелись ли они от лампадок, которые стояли рядом, или же пожар возник в результате преступления. Сегодня можно склоняться ко второй версии, сообщает «Заря».





— Подозреваемый в вандализме — 23-летний, ранее судимый брестчанин, задержан сотрудниками уголовного розыска Московского РОВД, — рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. — Мотив и обстоятельства преступных деяний в данный момент устанавливаются, ведутся следственные мероприятия.

28 ноября монумент вернулся на свое старое место. Его восстановление стоило порядка 30 тысяч рублей. Основная часть денег поступила из городского бюджета, а недостающую сумму пожертвовали неравнодушные брестчане и организации города. Как рассказал Сергей Пухальский, председатель городской организации ветеранов войны в Афганистане, после той трагической ночи памятный знак демонтировали. Спустя некоторое время был проведен тендер на его реставрацию, ею занялась фирма «Белреставрация» из Минска.

— В итоге памятник вновь на прежнем месте, переживает свою уже третью жизнь, — говорит Сергей Пухальский. — Он изготовлен в 90-м году, затем в 2015-м году случилась его реконструкция, поскольку монумент начал потихоньку разваливаться. Когда главой администрации Московского района стал Александр Рогачук, возник вопрос о реконструкции памятника. Ее доверили скульптору Алексею Павлючику, который приложил руку к созданию памятника на улице Советской в Бресте. Уже на этот раз монумент был восстановлен из композитных материалов и простоял на своем месте вплоть до 7 июля.