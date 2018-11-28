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В Витебске разбирают трамвайные пути на улице Титова
29.11.2018 08:09 — Новости Общества | Tut.by
На улице Титова в Витебске демонтируют трамвайные пути. Работы проходят в рамках
Демонтаж путей, по которым ходили трамваи маршрутов №№ 4, 6, 8, 9, сейчас идет на участке улицы Титова возле Полоцкого рынка.
В конце прошлой недели рабочие также разобрали разворотное кольцо трамваев напротив Полоцкого рынка,
Напомним, аварийный Полоцкий путепровод через железную дорогу в Витебске отслужил свое — 15 ноября его
По проекту старый путепровод снесут, на его месте построят новый — с развязкой в разных уровнях. Инженерные сети перенесут. Кроме того, планируют благоустроить и озеленить ближайшие улицы.
Стройку разобьют на две очереди. Первая — на 26 месяцев. За это время хотят создать проезжую часть для автомобилей, трамвайное полотно, тротуары, съезд на улицу Локомотивную, а также построить путепровод на пересечении с улицей Советской Армии.
Власти города не исключают, что после первого этапа стройки — то есть через два с лишним года, по мосту снова начнет ходить транспорт.
Вторая очередь — на 23 месяца. Ожидается, что почти за два года построят полосу для автомобилей, тротуары и съезды на улицы Ленинградскую и Мичурина.
О стоимости этих работ пока официально не сообщали.
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Демонтаж путей, по которым ходили трамваи маршрутов №№ 4,6, 8, 9, сейчас ведется на участке улицы Титова возле Полоцкого рынка.
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