В Витебске разбирают трамвайные пути на улице Титова

На улице Титова в Витебске демонтируют трамвайные пути. Работы проходят в рамках реконструкции Полоцкого путепровода , который соединяет эту улицу с улицей Космонавтов.





Демонтаж путей, по которым ходили трамваи маршрутов №№ 4, 6, 8, 9, сейчас идет на участке улицы Титова возле Полоцкого рынка.

В конце прошлой недели рабочие также разобрали разворотное кольцо трамваев напротив Полоцкого рынка, сообщает «Витебский курьер».





Напомним, аварийный Полоцкий путепровод через железную дорогу в Витебске отслужил свое — 15 ноября его закрыли для транспорта и пешеходов. Движение на этой развязке остановилось минимум на 2 года. Власти заявляют, что на месте старой конструкции через 4 года планируют построить новый мост. Заказчик работ — УКС облисполкома.

По проекту старый путепровод снесут, на его месте построят новый — с развязкой в разных уровнях. Инженерные сети перенесут. Кроме того, планируют благоустроить и озеленить ближайшие улицы.





Стройку разобьют на две очереди. Первая — на 26 месяцев. За это время хотят создать проезжую часть для автомобилей, трамвайное полотно, тротуары, съезд на улицу Локомотивную, а также построить путепровод на пересечении с улицей Советской Армии.

Власти города не исключают, что после первого этапа стройки — то есть через два с лишним года, по мосту снова начнет ходить транспорт.

Вторая очередь — на 23 месяца. Ожидается, что почти за два года построят полосу для автомобилей, тротуары и съезды на улицы Ленинградскую и Мичурина.

О стоимости этих работ пока официально не сообщали.



