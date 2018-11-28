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Украинская граница, очередной расстрел, долги за дороги и жизнь монашки - все за вчера

29.11.2018 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Уже послезавтра — календарная зима (кстати, как завелись с утра, господа «дизелисты»?) и очередные изменения. К 1 декабря в Беларуси должны создать базу данных не занятого в экономике населения, введут предварительную идентификацию комментаторов на сайтах (говорят, может, можно не только через номер телефона регистрироваться), поднимут цены на сигареты, в регионах подорожает проезд на транспортеВот здесь собрали все, что поменяется в нашей жизни уже в субботу — и расскажем, чем страна и мир жили вчера.

ВАЖНОЕ

С девяти утра 28 ноября в десяти областях Украины введено военное положение, в том числе — и в соседней с Гомельской Черниговской области. Что сегодня происходит на границе и что — за ней? Стоит ли ехать туда белорусам или лучше повременить? Расскажем все здесь.


Путин наконец высказался о конфликте в Керченском проливе: назвал его «провокацией, выгодной Украине» и связал с предстоящими президентскими выборами. А еще высказал удивление тем фактом, что военное положение в стране было введено после «обычного пограничного инцидента». По его словам, киевские власти «с успехом продают антироссийские настроения», потому что продавать им больше нечего: «И все сходит им с рук… Эта политическая пена сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству, так же как и грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили». Кстати, с начала недели в Украину не впустили уже 85 россиян, летевших из Минска, и вернули в Беларусь. Дональд Трамп уже пригрозил отказаться от встречи с Путиным на саммите G20 из-за инцидента в Азовском море. Мне, говорит, не нравится эта агрессия!

Родные узнали, что второй осужденный по делу «черных риелторов» из Могилева — Игорь Гершанков — тоже уже расстрелян. Точная дата исполнения приговора неизвестна. ЕС, конечно, уже отреагировал.

А мы знаем, сколько белорусов живут менее чем на 250 рублей в месяц. Ну, как живут — выживают… Статистика говорит, что мы все меньше едим и все больше платим за коммуналку. За чертой бедности в стране сейчас находятся более 150 тысяч семей. Ну хоть налоговики не спрашивают, чего шикуете!

Помните спор частников и «Минск-Кристалла» за доли алкогольного рынка страны? Минск Кристалл» устроили жаркий спор о будущем алкорынка">Он разгорается с новой силой! Видимо, потому, что алкоголь — это «продукция двойного назначения»: с одной стороны, пополнение бюджета, с другой — здоровье нации. Поэтому, считают на «Кристалле», «государство должно держать алкогольный рынок в своих руках и его регулировать» — а частники не соглашаются и требуют дать им работать в условиях честной конкуренции.

От водки к спорту. На «Минск-арену» вернулся большой хоккей — и сразу «Динамо» проиграло дома «Йокериту». Это четвертое поражение подряд.


ПОПУЛЯРНОЕ

Вот это новость! Вы, случайно, за городом не строились (кстати, смотрите, какие прикольные и недорогие «заводские» коттеджи появились на рынке)? А участок не с аукциона после 1 апреля 2014 года покупали? Готовьтесь, господа домовладельцы, распахивайте кошельки: при вводе дома в эксплуатацию вам придется заплатить за все, что около вашего участка было задолго до вас — воду, газ, канализацию, дороги… И при покупке квартир тоже есть смысл быть очень внимательным — можно «попасть» с коммуналкой на немалые суммы. Ой, столько сложностей с этим своим жильем!

Помните страшную историю, произошедшую в семье Тимашковых? Мы — и не только — о ней писали (здесь и здесь, например). Причина такого пристального внимания к ней — не только в попытке четырнадцатилетнего сына убить своего отца, но и само имя отца. Человека, который в один прекрасный день проснулся знаменитым. Человека, которым восхищались, которого возвели на пьедестал — и радостно сбросили с него. Наша Юлия Чернявская вот здесь рассказывает о том, чем трагедия Тимашковых зацепила на фоне других ужасных историй, о которых мы ежедневно читаем в новостях. В каком-то смысле, считает Юлия, она — наше зеркало.

А еще в редакцию обратились многодетные мамы, которые рожали у Натальи Александровны Одинцовой — помните, мы недавно писали о том, что что одна из лучших акушеров-гинекологов страны уволилась из 6-го роддома столицы? Женщины решили поддержать врача, без которого, уверены они, у них не было бы уже взрослых здоровых детей. «Она врач от Бога. Я по-другому сказать не могу».

Вы не поверите, кто написал открытое письмо нашему президенту! Сама Брижит Бардо! «Итак, будьте мужественным, не разочаруйте меня!» — так она завершает свое обращение к Александру Григорьевичу. Интригует?! Рассказываем, чего хотела (жаль, не минского аиста спасти — самим придется).


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните семьи ветеранов-спасателей, которых хотят выселить из квартир при пожарных депо? 20−40 лет назад страна дала им по бессрочным ордерам квартиры. Приватизировать такое жилье мало у кого получилось — оно оказалось вне правового поля. Несколько лет назад изменилось законодательство: квартиры перешли в разряд специальных, жить в таких могут только действующие сотрудники МЧС. И ветеранам-спасателям пришли повестки в суд: МЧС разрешило пожить до марта, а потом — на улицу. О масштабе проблемы, когда скандал выплеснулся в СМИ, поначалу, пожалуй, никто не задумывался. Представитель МЧС говорил: «Все эти люди — под счет, речь не идет о сотнях семей, речь идет об очень небольшом количестве семей, с которыми ведется работа». «Всего таких 188 квартир в республике. Так что нас не «очень небольшое количество», — говорят ветераны. После нашей публикации даже власти заметили несправедливость — и ветераны говорят, что все, может, еще будет хорошо.

Вам тоже всегда было интересно, как живут монашки? Знакомьтесь — Татьяна. 4 года назад она дала вечные монашеские обеты, пообещав Богу целомудрие, бедность и послушание. Мы провели с ней целый день — и теперь можем рассказать о жизни в католическом монастыре в Полоцке, обязанностях сестер и том, может ли монахиня влюбиться. Очень классное видео, не пропустите!

Миряне, а вас в Беларуси скоро ждут очередные предвыборные страсти, а потом и сами выборы. Как вы думаете, вы лично можете повлиять на какие-то социально -политические процессы, проходящие в стране? Увы, в большинстве своем белорусы в это не верят. Проголосовал, мол, — и свободен.

Но пока выборы еще не назначены, давайте поговорим о «земном» — и почитаем очень милую переписку парня и девушки. Коля в армии придумал, чем заменить интернет-мессенджеры — и вот что из этого вышло. Улыбнетесь точно!

А вот здесь, может, даже посмеетесь. Помните девочку со свиным пятачком и мальчика с усами из витрины ГУМа? Исчезли! Нет, не дети — пятачок с усами! Неужели после реакции в Сети? Это очень смешно!


Все новости среды, 28 ноября

Кстати. У православных начался Рождественский пост. Вот здесь расскажем, что можно есть и в какие дни (и напомним, что верующим во время поста запрещено устраивать свадьбы, ходить в театр, на вечеринки и концерты). Ну, а если вы человек светский, то продолжайте жить обычной жизнью — главное, ее разумно спланировать.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Уже послезавтра - календарная зима (кстати, как завелись с утра, господа «дизелисты»?) и очередные изменения. К 1 декабря в Беларуси должны создать базу...
 
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