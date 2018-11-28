Украинская граница, очередной расстрел, долги за дороги и жизнь монашки - все за вчера

С девяти утра 28 ноября в десяти областях Украины введено военное положение, в том числе — и в соседней с Гомельской Черниговской области. Что сегодня происходит на границе и что — за ней? Стоит ли ехать туда белорусам или лучше повременить? Расскажем все здесь.
Путин наконец высказался о конфликте в Керченском проливе: назвал его «провокацией, выгодной Украине» и связал с предстоящими президентскими выборами. А еще высказал удивление тем фактом, что военное положение в стране было введено после «обычного пограничного инцидента». По его словам, киевские власти «с успехом продают антироссийские настроения», потому что продавать им больше нечего: «И все сходит им с рук… Эта политическая пена сойдет, схлынет, и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству, так же как и грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили». Кстати, с начала недели в Украину не впустили уже 85 россиян, летевших из Минска, и вернули в Беларусь. Дональд Трамп уже пригрозил отказаться от встречи с Путиным на саммите G20 из-за инцидента в Азовском море. Мне, говорит, не нравится эта агрессия!
Родные узнали, что второй осужденный по делу «черных риелторов» из Могилева — Игорь Гершанков — тоже уже расстрелян. Точная дата исполнения приговора неизвестна. ЕС, конечно, уже отреагировал.
Помните спор частников и «Минск-Кристалла» за доли алкогольного рынка страны? Минск Кристалл» устроили жаркий спор о будущем алкорынка">Он разгорается с новой силой! Видимо, потому, что алкоголь — это «продукция двойного назначения»: с одной стороны, пополнение бюджета, с другой — здоровье нации. Поэтому, считают на «Кристалле», «государство должно держать алкогольный рынок в своих руках и его регулировать» — а частники не соглашаются и требуют дать им работать в условиях честной конкуренции.
Помните страшную историю, произошедшую в семье Тимашковых? Мы — и не только — о ней писали (здесь и здесь, например). Причина такого пристального внимания к ней — не только в попытке четырнадцатилетнего сына убить своего отца, но и само имя отца. Человека, который в один прекрасный день проснулся знаменитым. Человека, которым восхищались, которого возвели на пьедестал — и радостно сбросили с него. Наша Юлия Чернявская вот здесь рассказывает о том, чем трагедия Тимашковых зацепила на фоне других ужасных историй, о которых мы ежедневно читаем в новостях. В каком-то смысле, считает Юлия, она — наше зеркало.
А еще в редакцию обратились многодетные мамы, которые рожали у Натальи Александровны Одинцовой — помните, мы недавно писали о том, что что одна из лучших акушеров-гинекологов страны уволилась из 6-го роддома столицы? Женщины решили поддержать врача, без которого, уверены они, у них не было бы уже взрослых здоровых детей. «Она врач от Бога. Я по-другому сказать не могу».
Вы не поверите, кто написал открытое письмо нашему президенту! Сама Брижит Бардо! «Итак, будьте мужественным, не разочаруйте меня!» — так она завершает свое обращение к Александру Григорьевичу. Интригует?! Рассказываем, чего хотела (жаль, не минского аиста спасти — самим придется).
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Помните семьи ветеранов-спасателей, которых хотят выселить из квартир при пожарных депо? 20−40 лет назад страна дала им по бессрочным ордерам квартиры. Приватизировать такое жилье мало у кого получилось — оно оказалось вне правового поля. Несколько лет назад изменилось законодательство: квартиры перешли в разряд специальных, жить в таких могут только действующие сотрудники МЧС. И ветеранам-спасателям пришли повестки в суд: МЧС разрешило пожить до марта, а потом — на улицу. О масштабе проблемы, когда скандал выплеснулся в СМИ, поначалу, пожалуй, никто не задумывался. Представитель МЧС говорил: «Все эти люди — под счет, речь не идет о сотнях семей, речь идет об очень небольшом количестве семей, с которыми ведется работа». «Всего таких 188 квартир в республике. Так что нас не «очень небольшое количество», — говорят ветераны. После нашей публикации даже власти заметили несправедливость — и ветераны говорят, что все, может, еще будет хорошо.
Вам тоже всегда было интересно, как живут монашки? Знакомьтесь — Татьяна. 4 года назад она дала вечные монашеские обеты, пообещав Богу целомудрие, бедность и послушание. Мы провели с ней целый день — и теперь можем рассказать о жизни в католическом монастыре в Полоцке, обязанностях сестер и том, может ли монахиня влюбиться. Очень классное видео, не пропустите!
Миряне, а вас в Беларуси скоро ждут очередные предвыборные страсти, а потом и сами выборы. Как вы думаете, вы лично можете повлиять на какие-то социально -политические процессы, проходящие в стране? Увы, в большинстве своем белорусы в это не верят. Проголосовал, мол, — и свободен.
Но пока выборы еще не назначены, давайте поговорим о «земном» — и почитаем очень милую переписку парня и девушки. Коля в армии придумал, чем заменить интернет-мессенджеры — и вот что из этого вышло. Улыбнетесь точно!
А вот здесь, может, даже посмеетесь. Помните девочку со свиным пятачком и мальчика с усами из витрины ГУМа? Исчезли! Нет, не дети — пятачок с усами! Неужели после реакции в Сети? Это очень смешно!