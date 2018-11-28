ВОЗ: Беларусь в тройке лидеров по темпам заражения ВИЧ в Европе

Беларусь вошла в тройку лидеров по числу новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Европе. Самый высокий показатель у России. Об этом свидетельствуют данные доклада Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2017 году в Европе было зарегистрировано 159 420 новых случаев ВИЧ-инфекции (20 на 100 тыс. населения). Из них 82% были выявлены на востоке региона — 130 861.

Как указывается в докладе, самые высокие показатели числа новых случаев заболевания зафиксированы в Российской Федерации (71,1случая на 100 тыс. населения) и Украине (37 на 100 тыс.). В Беларуси этот показатель составил 26,1 случая на 100 тысяч населения.

Самые низкие показатели в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9).

Основные пути передачи инфекции: гетеросексуальные контакты (59%) и употребление инъекционных наркотиков (37%), половые контакты между мужчинами (3%), передача от матери ребенку (0,5%).

В 2017 году было зарегистрировано 14 703 новых случая СПИДа, 78% из них — на востоке региона.

Каждый пятый человек, живущий с ВИЧ в регионе, не знает о своей инфекции, указывают специалисты.