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БЖД пустит на новогодние и рождественские праздники 138 дополнительных поездов

29.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Белорусская железная дорога назначила 138 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

БЖД пустит на новогодние и рождественские праздники 138 дополнительных поездов

В пресс-центре отметили, что Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников. Так, с 22 декабря по 12 января назначаются дополнительные поезда и увеличивается периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщении.

В частности, в международном сообщении назначено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск — Москва — Минск, Минск — Санкт-Петербург — Минск, Москва — Брест — Москва, Санкт-Петербург — Брянск, Гомель — Сновск — Гомель, Минск — Вильнюс — Минск.

В межрегиональном сообщении в новогодние и рождественские праздники будут дополнительно курсировать 120 поездов. Назначение поездов и увеличение периодичности курсирования предусмотрено на традиционно популярных у пассажиров направлениях: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Пинск, Витебск — Могилев, Витебск — Брест, Могилев — Гомель, Мозырь (ст. Козенки) — Минск.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/bzhd-pustit-na-novogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki-138-dopolnitelnyh-poezdov-327344-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусская железная дорога назначила 138 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. В...
 
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