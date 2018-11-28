«Внедорожник отдам жене». Как мастер спорта из Бобруйска выиграл автомобиль

«Вы Бегунов? Вам бегать уже не надо». Именно так ведущие игры «Удача в придачу!» сообщили бобруйчанину Игорю Бегунову о том, что он выиграл автомобиль. Новоиспеченный обладатель белоснежного внедорожника рассказал о планах на выигрыш, а также о счастливом семейном числе, увлечениях и о том, каково быть тренером чемпионов. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Одиннадцать — наше число»

— Я очень доволен автомобильными номерами, комбинация цифр для нашей семьи многое значит, — улыбается герой. — Вот видите «551»? В сумме будет одиннадцать.





Только что он получил регистрационные знаки для нового внедорожника, который стал членом семьи в счастливом одиннадцатом месяце года. Пока Игорь закреплял номера, на парковку приехали «коллеги по счастью» — молодые люди, которые выиграли точно такие же машины.

Когда эмоции улеглись, а внедорожники разъехались, мужчина рассказал, почему ноябрь — особый для него месяц.

— Одиннадцать — наше число. Номер старой машины — 2938: первые две и последние две цифры дают в сумме 11. Расписывались с супругой мы 11 числа, — рассказывает Игорь. — Хотели и время такое же забронировать, но оно уже было занято. Единственное «окно» пришлось на 17.30, но только выйдя с Лилей из ЗАГСа, поняли: а ведь сумма всех цифр времени нашей росписи тоже равняется одиннадцати.

Игорь и Лилия вместе уже четыре года, у них подрастает маленькая Алина: девочке два года и семь месяцев. Она очень любит танцы и музыку, особенно ей нравятся песни группы «Би-2».

— Говорит всегда: «Вот это музыка! Дядю включи», — делится победитель.





Пока папа рассказывает о дочери, она времени даром не теряет. С маминой помощью выразительно рассказывает наизусть стихотворение о косолапом мишке.

Познакомились супруги благодаря жилищному вопросу. И никак не могли подумать, что всё сложится таким образом.

— Игорь занимался проектной документацией для своего дома. И попал в нашу организацию, а заявку передали непосредственно мне, — вспоминает Лилия, инженер-геодезист по образованию. — Работа шла четыре месяца, на сторонние темы вовсе не общались. Однажды он мне позвонил, а я начала с фразы: «Можете меня поздравить!» Игорь удивился: мол, с чем? Может, с Днем рождения? «Нет, — отвечаю. — Закончила работу с вашими документами, можете забирать». Он предложил отпраздновать это в кафе. Ну, а я, в свою очередь, не отказалась. Встретились, разговорились и с тех пор больше не расстаемся.





«Под моим руководством выросли мастера спорта»

Теперь семья живет и делает ремонт уже в общем доме.

— Все делаем сообща. Начали с бани, выстроили ее своими руками, — делится собеседник. — И основное жилье не оставляем, уже три года усердно строимся, все переделываем внутри. Сам дом старый, на это место был перевезен аж 29 лет назад. Потолки подняли, полы поменяли, крышу сами сделали. Все своими руками. Еще нужно во дворе забор красивый поставить — вы к нам через год загляните: будет красота!

Победитель — мастер на все руки не только в домашних делах. В 1983 году Игорь выполнил норматив мастера спорта по тяжелой атлетике — 142,5 кг в рывке и 170 кг — в толчке. В его копилке достижений есть победа в юношеском первенстве БССР, третье место на чемпионате Вооруженных сил СССР в том же виде спорта, а также шестое место первенства Советского союза по штанге — в масштабах государства эта позиция была очень высокой.

После окончания БГУФК (на то время — Академии физической культуры и спорта) герой получил специальность «Тренер-преподаватель по тяжелой атлетике и учитель по физкультуре». Именно под его руководством выросли мастера спорта: Дмитрий Богук, Александр Абросимов, Дмитрий Самак. А один из учеников Игоря — Александр Краевич — сейчас председатель судейского комитета Белорусской федерации каратэ.

— Я до сих пор в деле: у меня спортивный клуб «Мангуст», в котором дети учатся искусству каратэ. Я сам их тренирую, — объясняет собеседник. — А в другом бобруйском спортивном клубе занимаю должность заместителя директора. Там уже не практикую — хватает административной работы. О своих подопечных, занимающих призовые места, пишу материалы и отправляю их для публикации в местные СМИ. Они — моя гордость, всей душой болею за своих маленьких спортсменов.





Сейчас Игорь готовится еще и к серьезному экзамену:

— У меня есть национальная судейская категория по каратэ, время сделать шаг в международном направлении, — рассуждает он. — Для этого нужно знать ответы на 270 вопросов. Испытание проходит на английском языке: на экране появляется задание и у тебя есть 15 секунд, чтобы выбрать верный вариант.

«Продуктовая лента не потянула все наши покупки»

Несмотря на такую загруженность, Игорь много времени проводит со своей семьей. Так было и в тот вечер, когда удача заглянула в дом Бегуновых.

— Был вторник. Лиля что-то делала на кухне, мы с дочкой играли в баскетбол. Потом я решил поставить ей новогодний мультфильм, ведь скоро праздник, — рассказывает победитель.





— И тут у меня зазвонил телефон, — подхватывает супруга Игоря. — Смотрю на дисплей и вижу, что это коллега. Тогда мне ее звонок показался странным: она была в отпуске. Отвечаю, а она мне кричит: «Лиля, Бегунов Игорь Анатольевич — твой муж?». Говорю, что мой. И слышу в трубке: «Так вы машину выиграли!».

— Сразу же после этого мне набрал «Евроопт», — продолжает герой. — Попросили включить видеосвязь, а у меня эмоции зашкаливают, я стал метаться по дому. Мне командуют: «Не ходите!». Особо не выбирал место, где остановиться как вкопанный, — смеется он.

Товаром удачи для семьи стал томатный соус. Обычно Бегуновы закупаются пару раз в месяц, да так основательно, что продуктовая лента порой отказывается работать:

— Два раза было такое, что техника не потянула все покупки, — делится глава семьи. — Так случилось перед Новым годом и перед выигрышем. Нужно будет поэкспериментировать и в третий раз!

Таким подарком судьбы Лилия и Игорь очень довольны. Дарить либо продавать машину супруги не собираются.

— Жена сейчас без прав, но, когда получит их, внедорожник будет ее, — заявляет мужчина. — А вообще, наш самый главный приз — доченька. Без нее и без своей жены я бы ничего не выиграл. Это — наша общая победа!

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