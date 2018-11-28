ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионерка, сисадмин, директор СТО. Пообщались с активными путешественниками Беларуси

29.11.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для большинства белорусов путешествие за границу — событие не рядовое. «Пару раз в год на отдых или за покупками» — примерно так выглядит план поездок многих наших соотечественников. Однако есть и те, для кого зарубежный вояж — дело достаточно привычное. Мы пообщались с самыми активными пассажирами международного перевозчика Ecolines и узнали, куда они ездят, что любят в путешествиях и почему выбирают именно такой вид транспорта.

«Проехали с внуком 400 километров на велосипеде»


Вера Гаевская, 63 года, учитель информатики, более 10 поездок в год

— Я начала активно ездить после выхода на пенсию. Дети выросли, появились лишние деньги… Решила, что мне откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, — непозволительная роскошь.

В 1973 году я поступила в БГУ на факультет прикладной математики и получила образование программиста. Тогда в этой профессии не было никого, мы стали одним из первых «айти»-выпусков. Программированием занималась 11 лет, но могу сказать, что и сейчас люблю эту сферу. После того, как я ушла в педагогику, назад так и не вернулась.


У меня множество увлечений: я пишу стихи, рисую, шью игрушки, катаюсь на велосипеде и горных лыжах. Кстати, в горы и просто так хожу. Был однажды случай: мы отправились в польские Татры: компания из молодежи и я, бабушка. Поднялись по склону под экстремальным углом, а спускаться нужно было под таким же. И вот все мои уже внизу стоят и машут мне руками: мол, спускайся! А я на пузо — плюх! И ползу, ползу потихонечку. Тут какой-то поляк заметил меня и спрашивает: «Пани, у вас все в порядке? Может, нужно помочь?». А я все ползу.

Стараюсь вести активный образ жизни, не начинаю день без ледяного душа. Вы посмотрите, в какой куртке я хожу — это ветровка. В декабре собираюсь поехать в Париж к друзьям. Так они мне говорят, чтобы я не брала пуховик, — там тепло. А у меня его и нет.

У меня трое детей — два сына и дочь — и уже шесть внуков. Стараюсь водить их в музеи и брать с собой в путешествия.

Внук Альберт у меня спортсмен. Однажды мы с ним и компанией из одиннадцати человек отправились в велопутешествие по Франции к Атлантическому океану. Восемь дней, в каждый из них проезжали по 40, 50 либо 60 километров. В итоге он проехал 400, а учился тогда лишь во втором классе.


С Ecolines до Франции доехать легко: каждый день из Минска отправляется несколько автобусов в Варшаву, откуда у перевозчика много пересадочных рейсов, в том числе в Париж 

В автобусные поездки тоже иногда беру внуков, а если путешествую сама, то успеваю о многом подумать, уточнить все свои планы. В дороге обычно коротаю время с телефоном: можно и почитать, и в судоку поиграть. Персональным планшетом, который есть в салоне, обычно не пользуюсь: ощущаю дискомфорт, когда кто-то наблюдает, как я играю или, например, смотрю фильм.

Раньше я ездила в обычные туры, например, в Грецию или Италию. На это уходили бешеные суммы — больше тысячи евро. Поэтому сейчас все предпочитаю делать сама: составлять программу, искать транспорт. Так можно неплохо сэкономить, ведь у того же Ecolines много акций по всем направлениям. Купил билет — ночь спокойно едешь. Хотя по сравнению с другими видами транспорта автобус выигрывает в цене даже без скидок.

Мое предпочтение и совет путешественникам — брать место не у окна. Так ты можешь спокойно пойти попить кофе, выйти в туалетную комнату или на прогулку во время стоянки, никого не тревожа. Тогда поездка в автобусе превращается в приятное путешествие.


А в остальном, хотелось бы пожелать людям не жалеть деньги на путешествия. Ведь, даже если ты ограничен в финансах, всегда есть акции, по которым можно купить билет в другую страну за бесценок. А впечатления, полученные от поездки, окупят билет на долгое время вперед.

«Я — классический «попиццотник»


Евгений Музыченко, 33 года, системный администратор, 5 поездок в год

— В основном выезжаю на музыкальные концерты и фестивали за границей. Все началось в 2008 году, когда кто-то из нашей белорусской тусовки решил, что нужно организованно выбираться на другие площадки: в Польшу, Россию, Украину или Прибалтику. В Беларуси интересующие нас группы часто не доезжают, поэтому идея показалась нам интересной. Тогда мы компанией из 37 человек арендовали автобус «Неоплан» и отправились на музыкальный «выезд». А уже в 2012 году, когда я начал нормально зарабатывать, позволил себе путешествие в одиночку. Так до сих пор и катаюсь.


После школы не рискнул поступать туда, куда хотел, поэтому, чтобы не терять время, отправился в училище. После отучился еще и в педагогическом колледже в родном Солигорске. Но сразу предупредил учителей: не нужно меня готовить в педагоги — пришел ради того, чтобы перейти на «ты» с английским языком. В 2006 году переехал в Минск, начал метаться по рабочим местам. Позиций восемь сменил, наверно. Первый стабильный заработок начала приносить работа продавца-консультанта в компьютерном магазине. Там я научился разбираться в «мозгах» техники. Параллельно с работой посещал IT-курсы, что и привело меня туда, где я сейчас. Теперь я классический «попиццотник» — зарабатываю немного, но на жизнь хватает.

Путешествовать больше всего люблю в Западную Европу. В первую очередь, благодаря людям. Они там другие: более спокойные, терпимые ко всему. Смешно было наблюдать за реакцией соотечественников, когда мы компанией в тридцать человек поехали на фестиваль. Представляете, из семидесяти пассажиров почти половина таких, как я? А в последнее время на концерты я стал ездить в килте… Ношу его по всем правилам. В общем, в Европе к этому попроще относятся (смеется). А еще мне нравится отношение чехов и поляков к белорусам. Как только узнают, откуда ты, — расплываются в улыбке. Это приятно.


Уехать на концерт в Варшаву, Москву или Санкт-Петербург можно с Ecolines — у перевозчика есть прямы рейсы в эти города, на которые периодически распространяются крупные скидки

Люблю изучать культуру стран, в которых бываю. Нельзя сказать, что я еду только на концерт. В свободное от музыки время я гуляю по улицам, хожу в музеи, даже на шопинг заглядываю. А Варшаву изучил уже настолько хорошо, что провожу по ней экскурсии знакомым. Советую всем спуститься в метро и посмотреть на бесшумные поезда — вот уже где чудо техники (смеется).

Несмотря на заработок, транспорт для путешествий выбираю исходя из цены. Самая низкая строчка моего личного рейтинга по соотношению «цена-качество» — у самолетов. Поезда считаю неоправданно дорогими. Что касается машины, то ее у меня нет и приобретать не хочу — мне она в городе не нужна. Если срочно необходимо куда-то попасть, я лучше вызову такси. Ну, а что касается международных переездов, — у автобуса, определенно, есть козыри в рукаве.

Главный плюс — размещение багажа. Не под ноги, как в скоростном поезде. И без ограничений, как при авиаперелете. Поставил чемодан или сумку в багажник, сел на свое место, включил фильм и едешь, не ощущая никакого дискомфорта. Я в дороге просто обожаю спать, а под бормотание актеров в наушниках это еще проще. Одно время брал с собой в дорогу нетбук, чтобы смотреть сериалы. Но сейчас ограничиваюсь тем, что представлено на медиа-сервере Ecolines и своим телефоном. Благо, что есть бесплатный Wi-Fi.


Советую всем путешествующим на автобусе брать с собой подушку и космическое одеяло (специальное одеяло, хорошо сохраняющее тепло благодаря металлизированному покрытию. — Прим. TUT.BY). В холод оно помогает чувствовать себя комфортно, а в жару прекрасно отражает солнечный свет.

Тем, кто боится укачивания, могу сказать точно: бронируйте места в середине автобуса. Не в начале, как все привыкли думать — тут работает обычная физика. Ведь, как только машина начинает подскакивать на неровном дорожном покрытии либо идти мягче обычного, самое стабильное место — между двумя осями. А это как раз посередине. И, конечно, путешествуйте! Благо, что для этого сегодня есть огромное количество возможностей и направлений.

«В поездки отправляюсь с семьей»


Денис Климович, 42 года, руководитель СТО, 6−8 поездок в год

Мне приходится часто ездить по работе в Польшу, Литву, Россию. С целью туризма путешествую реже. Если говорить о процентном соотношении, то это будет примерно 80 на 20.

С Ecolines я езжу давно: когда начинал пользоваться услугами, у них было около пяти автобусов. А постоянным клиентом стал потому, что, исходя из специфики моей работы, могу быть уверенным: меня довезут от пункта А в пункт Б без происшествий.

Несмотря на высокую загруженность, я стараюсь проводить больше времени с семьей. У меня растет три сына: старшему уже пошел девятнадцатый год, он учится в архитектурно-строительном колледже. Средний — школьник, ему двенадцать. Ну, а самому маленькому пять лет, пока что он ходит в детский сад. Досуг любим проводить на природе, организовывая пикники, а если путешествовать, то стараемся тоже делать это вместе. Это очень сближает.


На долгие расстояния мы ездим машиной. Если удобнее добираться самолетом — тоже никаких проблем. Единственное, что меня удивляет, — ценообразование на услуги железной дороги. Мне кажется, это специально рассчитано на людей, которые боятся летать. Разумеется, автобус значительно выигрывает в вопросах цены. Да и дьюти-фри посетить можно. На поезде едешь — проверки те же самые, а такого приятного бонуса нет.

Ездить на автобусе в одиночку тоже здорово. Можно обдумать многие вопросы, упорядочить мысли в голове. Если есть желание — познакомиться с соседом, пообщаться и открыть для себя что-то новое. Еще я активный пользователь планшетов, расположенных перед каждым пассажиром: смотрю фильмы, слушаю музыку.


Единственное, чего мне не хватает, — мест повышенного комфорта, как у других европейских перевозчиков. Чтобы было 6−8 сидений в автобусе с возможностью по-настоящему полежать, отдохнуть. Потому что в длительной дороге ты в любом случае ощущаешь дискомфорт. Но раз уж зашла речь о местах, то не могу не отметить: самые хорошие — в двухэтажных автобусах. За столиками на первом уровне и панорамные (перед самым лобовым стеклом) на втором.

В любом случае, я точно могу сказать, что на автобусах можно и нужно путешествовать с комфортом. Особенно когда у компании так хорошо развита логистика. Главное не бояться и пробовать что-то новое, открывать для себя горизонты, возможности и новые города.

Партнер проекта:


Подписывайтесь на официальную группу Ecolines в Vkontakte. Узнавайте первыми об акциях, скидках и новых предложениях! Участвуйте в конкурсах и розыгрышах от Ecolines!

Читайте также

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пообщались с людьми, чаще всего путешествующими автобусами международного перевозчика Ecolines, и узнали, зачем они ездят за границу и как проводят время в пути....
 
Новости дня
Новости общества
 
ВОЗ: Беларусь в тройке лидеров по темпам заражения ВИЧ в Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика