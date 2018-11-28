Пенсионерка, сисадмин, директор СТО. Пообщались с активными путешественниками Беларуси

Для большинства белорусов путешествие за границу — событие не рядовое. «Пару раз в год на отдых или за покупками» — примерно так выглядит план поездок многих наших соотечественников. Однако есть и те, для кого зарубежный вояж — дело достаточно привычное. Мы пообщались с самыми активными пассажирами международного перевозчика Ecolines и узнали, куда они ездят, что любят в путешествиях и почему выбирают именно такой вид транспорта.

«Проехали с внуком 400 километров на велосипеде»



Вера Гаевская, 63 года, учитель информатики, более 10 поездок в год

— Я начала активно ездить после выхода на пенсию. Дети выросли, появились лишние деньги… Решила, что мне откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, — непозволительная роскошь.

В 1973 году я поступила в БГУ на факультет прикладной математики и получила образование программиста. Тогда в этой профессии не было никого, мы стали одним из первых «айти»-выпусков. Программированием занималась 11 лет, но могу сказать, что и сейчас люблю эту сферу. После того, как я ушла в педагогику, назад так и не вернулась.





У меня множество увлечений: я пишу стихи, рисую, шью игрушки, катаюсь на велосипеде и горных лыжах. Кстати, в горы и просто так хожу. Был однажды случай: мы отправились в польские Татры: компания из молодежи и я, бабушка. Поднялись по склону под экстремальным углом, а спускаться нужно было под таким же. И вот все мои уже внизу стоят и машут мне руками: мол, спускайся! А я на пузо — плюх! И ползу, ползу потихонечку. Тут какой-то поляк заметил меня и спрашивает: «Пани, у вас все в порядке? Может, нужно помочь?». А я все ползу.

Стараюсь вести активный образ жизни, не начинаю день без ледяного душа. Вы посмотрите, в какой куртке я хожу — это ветровка. В декабре собираюсь поехать в Париж к друзьям. Так они мне говорят, чтобы я не брала пуховик, — там тепло. А у меня его и нет.

У меня трое детей — два сына и дочь — и уже шесть внуков. Стараюсь водить их в музеи и брать с собой в путешествия.

Внук Альберт у меня спортсмен. Однажды мы с ним и компанией из одиннадцати человек отправились в велопутешествие по Франции к Атлантическому океану. Восемь дней, в каждый из них проезжали по 40, 50 либо 60 километров. В итоге он проехал 400, а учился тогда лишь во втором классе.



С Ecolines до Франции доехать легко: каждый день из Минска отправляется несколько автобусов в Варшаву, откуда у перевозчика много пересадочных рейсов, в том числе в Париж

В автобусные поездки тоже иногда беру внуков, а если путешествую сама, то успеваю о многом подумать, уточнить все свои планы. В дороге обычно коротаю время с телефоном: можно и почитать, и в судоку поиграть. Персональным планшетом, который есть в салоне, обычно не пользуюсь: ощущаю дискомфорт, когда кто-то наблюдает, как я играю или, например, смотрю фильм.

Раньше я ездила в обычные туры, например, в Грецию или Италию. На это уходили бешеные суммы — больше тысячи евро. Поэтому сейчас все предпочитаю делать сама: составлять программу, искать транспорт. Так можно неплохо сэкономить, ведь у того же Ecolines много акций по всем направлениям. Купил билет — ночь спокойно едешь. Хотя по сравнению с другими видами транспорта автобус выигрывает в цене даже без скидок.

Мое предпочтение и совет путешественникам — брать место не у окна. Так ты можешь спокойно пойти попить кофе, выйти в туалетную комнату или на прогулку во время стоянки, никого не тревожа. Тогда поездка в автобусе превращается в приятное путешествие.





А в остальном, хотелось бы пожелать людям не жалеть деньги на путешествия. Ведь, даже если ты ограничен в финансах, всегда есть акции, по которым можно купить билет в другую страну за бесценок. А впечатления, полученные от поездки, окупят билет на долгое время вперед.

«Я — классический «попиццотник»



Евгений Музыченко, 33 года, системный администратор, 5 поездок в год

— В основном выезжаю на музыкальные концерты и фестивали за границей. Все началось в 2008 году, когда кто-то из нашей белорусской тусовки решил, что нужно организованно выбираться на другие площадки: в Польшу, Россию, Украину или Прибалтику. В Беларуси интересующие нас группы часто не доезжают, поэтому идея показалась нам интересной. Тогда мы компанией из 37 человек арендовали автобус «Неоплан» и отправились на музыкальный «выезд». А уже в 2012 году, когда я начал нормально зарабатывать, позволил себе путешествие в одиночку. Так до сих пор и катаюсь.





После школы не рискнул поступать туда, куда хотел, поэтому, чтобы не терять время, отправился в училище. После отучился еще и в педагогическом колледже в родном Солигорске. Но сразу предупредил учителей: не нужно меня готовить в педагоги — пришел ради того, чтобы перейти на «ты» с английским языком. В 2006 году переехал в Минск, начал метаться по рабочим местам. Позиций восемь сменил, наверно. Первый стабильный заработок начала приносить работа продавца-консультанта в компьютерном магазине. Там я научился разбираться в «мозгах» техники. Параллельно с работой посещал IT-курсы, что и привело меня туда, где я сейчас. Теперь я классический «попиццотник» — зарабатываю немного, но на жизнь хватает.

Путешествовать больше всего люблю в Западную Европу. В первую очередь, благодаря людям. Они там другие: более спокойные, терпимые ко всему. Смешно было наблюдать за реакцией соотечественников, когда мы компанией в тридцать человек поехали на фестиваль. Представляете, из семидесяти пассажиров почти половина таких, как я? А в последнее время на концерты я стал ездить в килте… Ношу его по всем правилам. В общем, в Европе к этому попроще относятся (смеется). А еще мне нравится отношение чехов и поляков к белорусам. Как только узнают, откуда ты, — расплываются в улыбке. Это приятно.



Уехать на концерт в Варшаву, Москву или Санкт-Петербург можно с Ecolines — у перевозчика есть прямы рейсы в эти города, на которые периодически распространяются крупные скидки

Люблю изучать культуру стран, в которых бываю. Нельзя сказать, что я еду только на концерт. В свободное от музыки время я гуляю по улицам, хожу в музеи, даже на шопинг заглядываю. А Варшаву изучил уже настолько хорошо, что провожу по ней экскурсии знакомым. Советую всем спуститься в метро и посмотреть на бесшумные поезда — вот уже где чудо техники (смеется).

Несмотря на заработок, транспорт для путешествий выбираю исходя из цены. Самая низкая строчка моего личного рейтинга по соотношению «цена-качество» — у самолетов. Поезда считаю неоправданно дорогими. Что касается машины, то ее у меня нет и приобретать не хочу — мне она в городе не нужна. Если срочно необходимо куда-то попасть, я лучше вызову такси. Ну, а что касается международных переездов, — у автобуса, определенно, есть козыри в рукаве.

Главный плюс — размещение багажа. Не под ноги, как в скоростном поезде. И без ограничений, как при авиаперелете. Поставил чемодан или сумку в багажник, сел на свое место, включил фильм и едешь, не ощущая никакого дискомфорта. Я в дороге просто обожаю спать, а под бормотание актеров в наушниках это еще проще. Одно время брал с собой в дорогу нетбук, чтобы смотреть сериалы. Но сейчас ограничиваюсь тем, что представлено на медиа-сервере Ecolines и своим телефоном. Благо, что есть бесплатный Wi-Fi.





Советую всем путешествующим на автобусе брать с собой подушку и космическое одеяло (специальное одеяло, хорошо сохраняющее тепло благодаря металлизированному покрытию. — Прим. TUT.BY). В холод оно помогает чувствовать себя комфортно, а в жару прекрасно отражает солнечный свет.

Тем, кто боится укачивания, могу сказать точно: бронируйте места в середине автобуса. Не в начале, как все привыкли думать — тут работает обычная физика. Ведь, как только машина начинает подскакивать на неровном дорожном покрытии либо идти мягче обычного, самое стабильное место — между двумя осями. А это как раз посередине. И, конечно, путешествуйте! Благо, что для этого сегодня есть огромное количество возможностей и направлений.

«В поездки отправляюсь с семьей»



Денис Климович, 42 года, руководитель СТО, 6−8 поездок в год

Мне приходится часто ездить по работе в Польшу, Литву, Россию. С целью туризма путешествую реже. Если говорить о процентном соотношении, то это будет примерно 80 на 20.

С Ecolines я езжу давно: когда начинал пользоваться услугами, у них было около пяти автобусов. А постоянным клиентом стал потому, что, исходя из специфики моей работы, могу быть уверенным: меня довезут от пункта А в пункт Б без происшествий.

Несмотря на высокую загруженность, я стараюсь проводить больше времени с семьей. У меня растет три сына: старшему уже пошел девятнадцатый год, он учится в архитектурно-строительном колледже. Средний — школьник, ему двенадцать. Ну, а самому маленькому пять лет, пока что он ходит в детский сад. Досуг любим проводить на природе, организовывая пикники, а если путешествовать, то стараемся тоже делать это вместе. Это очень сближает.





На долгие расстояния мы ездим машиной. Если удобнее добираться самолетом — тоже никаких проблем. Единственное, что меня удивляет, — ценообразование на услуги железной дороги. Мне кажется, это специально рассчитано на людей, которые боятся летать. Разумеется, автобус значительно выигрывает в вопросах цены. Да и дьюти-фри посетить можно. На поезде едешь — проверки те же самые, а такого приятного бонуса нет.

Ездить на автобусе в одиночку тоже здорово. Можно обдумать многие вопросы, упорядочить мысли в голове. Если есть желание — познакомиться с соседом, пообщаться и открыть для себя что-то новое. Еще я активный пользователь планшетов, расположенных перед каждым пассажиром: смотрю фильмы, слушаю музыку.





Единственное, чего мне не хватает, — мест повышенного комфорта, как у других европейских перевозчиков. Чтобы было 6−8 сидений в автобусе с возможностью по-настоящему полежать, отдохнуть. Потому что в длительной дороге ты в любом случае ощущаешь дискомфорт. Но раз уж зашла речь о местах, то не могу не отметить: самые хорошие — в двухэтажных автобусах. За столиками на первом уровне и панорамные (перед самым лобовым стеклом) на втором.

В любом случае, я точно могу сказать, что на автобусах можно и нужно путешествовать с комфортом. Особенно когда у компании так хорошо развита логистика. Главное не бояться и пробовать что-то новое, открывать для себя горизонты, возможности и новые города.

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