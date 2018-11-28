Подготовку межправсоглашения Беларуси и России о взаимном признании виз обсудят 30 ноября в Бресте

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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве пройдет 30 ноября в Бресте. В числе вопросов, которые будут там обсуждаться, - подготовка белорусско-российского межправсоглашения о взаимном признании виз. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

В милицейском ведомстве проинформировали, что рабочая группа обсудит практику реализации существующих международных и межведомственных договоров. В центре внимания будет ряд других актуальных вопросов. Так, специалисты рассмотрят ход подготовки к подписанию проекта соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз. "Кроме того, с учетом скорого проведения в Минске II Европейских игр планируется проработать тему взаимодействия компетентных органов по обеспечению въезда-выезда участников состязаний, а также иностранных туристов", - отметили в МВД.

Белорусскую делегацию, в которую войдут представители МВД, ГПК, МИД и КГБ, возглавит заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко, российскую - первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.-0-