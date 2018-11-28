Маленькая «Швейцария» в деревне под Борисовом

Нину Калечонок в деревне Гора знают все – за последние три года женщина до неузнаваемости преобразила и облагородила прилегающую к дому территорию, а также большую часть земли общественного пользования. Закройщица в прошлом, она умеет видеть в обыденном красоту, стремится к гармонии во всем. Односельчане часто обращаются к ней за советами по преображению дворовых территорий как к опытному дизайнеру, – народное «звание» подкреплено воплощением ландшафтного проекта, который стал настоящей визитной карточкой деревни. О том, как хрупкая женщина решилась на большую переделку, кто ей в этом помогал и для чего все это было задумано, Нина Калечонок рассказала корреспонденту «А».

– В деревне Гора я родилась и выросла, потом с мужем уехала жить в столицу, а после того, как по наследству мне достался родительский дом, решила вернуться на родину, о чем ни разу не пожалела. Раньше деревня называлась Заплисье – дома расположены вдоль реки Плиса на взгорье, отсюда появилось и новое название – Гора, или, как ласково называют ее местные жители, – Горушка. В 2015 году, когда я затеяла большую переделку склона взгорья, многие жители деревни выбрасывали мусор прямо со своих дворовых территорий вниз, за годы образовалась огромная несанкционированная свалка. Сначала пришлось собрать и вывезти весь мусор, убрать пластиковые бутылки, стекло, сорную траву, а также отжившие свой век кустарники и деревья. Конечно, в одиночку мне было не справиться – помогал муж, мои дети и внуки, которые часто приезжают в гости по выходным не только отдохнуть, но и потрудиться, а также мой брат Сергей Глызно. Из сухой лозы, старых спиленных деревьев он смастерил лавочки и места для отдыха, где теперь часто собираются мои деревенские подружки, жители Горы и гости.

На когда-то заброшенной территории я высадила декоративный газон и различные виды деревьев – здесь прижились голубые ели, кедры, черные и другие декоративные сосны, извилистые ивы, повислые березы, пестролистые клены, декоративная лиственница, различные сорта туй и можжевельников, барбарисов и других декоративных кустарников и деревьев. Получилась маленькая «Швейцария» в белорусской деревне, которая стала визитной карточкой местности.

Кроме участка на взгорье, удалось преобразить часть берега реки. Все началось с очистки водоема. Теперь у реки есть зона отдыха с декоративным мостиком, куда часто прилетают дикие утки, а заезжие фотографы там устраивают фотосессии.

Меня часто спрашивают, зачем я трачу силы, время и деньги на постоянную тяжелую уборку, новые посадки, уход. Ответ очень прост: я культурный человек, который любит свою Родину, чувствует ответственность и считает своим гражданским долгом поддерживать чистоту вокруг себя.

Беседовала Наталья НАЗАРЕНКО