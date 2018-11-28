«Зеленая улица» Андрея Никанчика

В Борисовской центральной районной библиотеке им. И.Х. Колодеева свой сборник стихов «Зеленая улица» презентовал молодой поэт Андрей Никанчик. На мероприятии присутствовали близкие и друзья автора, а также неравнодушные к поэзии горожане. В своих произведениях автор затрагивает острые социальные и нравственные вопросы, а любовная лирика открывает душу поэта. Публика с наслаждением слушала чувственное исполнение его стихов и задавала интересующие вопросы, а в завершение встречи все желающие смогли получить заветную книгу с автографом. О пути к своему читателю, творческой реализации и планах человек пера рассказал корреспонденту «А».

– В детстве мне нравилось играть со сверстниками в подвижные игры, с удовольствием вместе с семьей ходил за грибами и ягодами в лес, много читал, – поделился фрагментами своей биографии собеседник. – Я учился в физико-математическом классе СШ №13, но любимыми предметами были гуманитарные: русский и английский языки, литература. После школы окончил приборостроительное отделение политехнического колледжа, затем получил специальность инженера-электроника в Белорусском нацио-

нальном техническом университете. Потом была приучившая меня к самодисциплине служба в пограничных войсках и МЧС, работа на часовом заводе. Сейчас тружусь в службе безопасности столичного логистического центра.

Как вспоминает Андрей, его первые детские стихи не отличались красотой поэтического слова, не содержали ярких эпитетов и метафор, но были искренними. Серьезные строки из-под пера борисовчанина начали появляться с приходом влюбленности и желания записывать свои чувства и мысли в стихотворной форме в блокнот. Еще свежи в памяти молодого поэта создание им рэп-группы, презентация музыкального альбома и первого поэтического сборника «Свободные», увидевшего свет лишь во Всемирной паутине.

Работая на столичном часовом заводе, парень активно участвовал в различных поэтических состязаниях. В копилке его наград дипломы I, II и III степеней минского литературного конкурса «Дебют» в различных номинациях, диплом за личный вклад в выполнение мероприятий по реализации государственной молодежной политики. Недавно Андрей прекрасно презентовал свои произведения в российском проекте «Хроники настроения», организованном журналистом, членом Союза журналистов РФ Викторией Кургановой. Молодые люди из разных стран отправляли на ее суд свои творения, а самые достойные из них получили возможность быть опубликованными на страницах коллективного поэтического сборника. В числе талантливых счастливчиков оказался и наш земляк. В книге, которая вскоре появится, будет восемь его стихотворений.

Сборник «Зеленая улица», по мнению автора, отличается от предыдущего. Стихи легко воспринимаются читателем, но в то же время глубоки. В книге нет страданий, душераздирающей депрессивной лирики. Присутствуют чувственность, трепетность, любовное постоянство.

– Андрей, какая из наград для вас самая ценная?

– В истории белорусской литературы творчество Якуба Коласа – целая эпоха. Особенно приятно было познакомиться с сыном великого писателя – Михаилом Константиновичем, получить из его рук диплом II степени в литературном конкурсе «Дебют» в номинации «Когда побеждает любовь». Не менее яркие эмоции у меня вызывает сегодняшняя встреча. Не секрет, что писатели и поэты пишут для того, чтобы их услышали, им нужна аудитория. Чаще всего я декламировал свои стихи на различных тематических мероприятиях, но наконец-то сбылась моя давняя мечта – я познакомил публику со своим творчеством. На мой взгляд, подобные встречи нужны для расширения кругозора людей, пробуждения интереса к поэзии.

– Что вас побуждает браться за перо?

– Черпаю вдохновение из происходивших в моей жизни событий. Некоторые мои стихи имеют под собой реальную основу, присутствуют также собирательные образы. В жизни много серости, поэтому стараюсь больше писать о позитивном, подбодрить читателя, заставить улыбнуться.

– Андрей, что, на ваш взгляд, отличает современного поэта?

– У современного поэта больше возможностей для самовыражения, чем у его предшественников. Например, соединение поэзии и музыки, использование световых эффектов, видеоряда. В современной жизни, где особое место занимают информационные технологии, интернет стирает границы и позволяет охватить большую аудиторию.

– Поделитесь, пожалуйста, планами.

– Верю в силу слова и не могу не писать, но творчество – это лишь мое хобби. Буду и дальше развиваться, знакомиться с творческими людьми. Кстати, вслед за сборником «Зеленая улица» выйдет одноименная аудиокнига.

…Завершив разговор, собеседник попрощался и поспешил домой к любимой семье.

Знаковое событие он отметил в кругу родных людей, поблагодарил их за поддержку. После домашних посиделок Андрей невзначай бросил взгляд на свой новый сборник, а потом

достал из шкафа спортивную форму и отправился в тренажерный зал. Самодисциплина – превыше всего, а значит, здравствуй, тренировка!

Маргарита КОРОЛЬ, фото автора