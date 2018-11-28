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Более 450 мероприятий проведут в Минске во время акции "Наши дети"

29.11.2018 10:58 — Новости Общества | БелТА  
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Более 450 мероприятий проведут в Минске во время акции "Наши дети"
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 450 праздничных мероприятий проведут в Минске во время республиканской акции "Наши дети", которая стартует в Беларуси 10 декабря, сообщил сегодня первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич на заседании Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздники пройдут в детских садах, школах, лицеях и профессионально-технических училищах, центрах дополнительного образования детей и молодежи, Дворце Республики, государственном Дворце детей и молодежи, Белгосцирке, планетарии и др. Для детей за счет бюджета закупят более 54,2 тыс. подарков.

Кроме руководителей Мингорисполкома, районных администраций акцию поддержат предприятия города, профсоюзы, БРСМ, общественные организации. Городские власти заверили, что никто не останется без внимания и подарков.

Виталий Пригодич также сообщил, что во время зимних каникул в городе будут работать лагеря с дневным пребыванием.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 450 праздничных мероприятий проведут в Минске во время республиканской акции "Наши дети", которая стартует в Беларуси 10 декабря,...
 
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