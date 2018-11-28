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В Гродненской области из интерната ушли и не вернулись два подростка. Может, вы их видели в Гродно?
29.11.2018 11:16 — Новости Общества | Tut.by
Милиция ищет двух воспитанников Новогрудской школы-интерната. Мальчишки ушли из учреждения и отправились в Гродно, на этом их следы обрываются. Об этом
Ищут 15-летнего Евгения Карача и 16-летнего Олега Мишкуна. Оба — воспитанники Новогрудской спецшколы-интерната, где живут дети с тяжелыми нарушениями речи.
«28 ноября в обеденное время подростки ушли из учреждения образования и отправились в Гродно», — рассказали в милиции.
Всех, кто знает о местонахождении подростков, просят сразу же сообщить об этом по телефону 102.
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Мальчишки ушли из учреждения и отправились в Гродно, на этом их следы обрываются.
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