В Гродненской области из интерната ушли и не вернулись два подростка. Может, вы их видели в Гродно?

Милиция ищет двух воспитанников Новогрудской школы-интерната. Мальчишки ушли из учреждения и отправились в Гродно, на этом их следы обрываются. Об этом сообщает УВД.



Фото: УВД Гродненского облисполкома

Ищут 15-летнего Евгения Карача и 16-летнего Олега Мишкуна. Оба — воспитанники Новогрудской спецшколы-интерната, где живут дети с тяжелыми нарушениями речи.

«28 ноября в обеденное время подростки ушли из учреждения образования и отправились в Гродно», — рассказали в милиции.

Всех, кто знает о местонахождении подростков, просят сразу же сообщить об этом по телефону 102.