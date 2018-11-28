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Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

29.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Деятельность предприятия «Белагротерминал» и группы компаний «Содружество» обсуждались во время мероприятия по профориентации учащихся для 20 школьников 10-го аграрного класса СШ №2, которое организовало управление по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома.

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Основным спикером и экскурсоводом для школьников стала начальник отдела кадровой и административной работы на предприятии Алла Савицкая. Она рассказала юношам и девушкам, что предприятие ООО «Белагротерминал», которое расположено в нашем городе, входит в состав группы компаний «Содружество» — крупной международной агропромышленной группы с головным офисом в Люксембурге.

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Алла САВИЦКАЯ

- Если говорить вкратце, то деятельность компании «Содружество» многопрофильна, - пояснила Алла Савицая. - Она сконцентрирована на закупке зерновых и масличных культур, переработке соевых бобов и рапса, предоставлении широкого спектра логистических услуг, дистрибуции продукции до конечного потребителя и т. д.

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Полезной для школьников, которые хотят связать свое будущее с аграрной отраслью, стала информация о производственно-логистическом комплексе «Белагротерминал». По словам Аллы Савицкой, это крупномасштабный проект, который нацелен на развитие растениеводства в стране, обеспечение белорусских хозяйств круглогодичным заказом на рапс и другие масличные. В этом году на территории комплекса завершилось строительство маслоэкстракционного завода мощностью переработки 2 тыс. тонн в сутки масличных культур.

В конце мероприятия каждый школьник получил от руководства предприятия памятные сувениры.

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Инструктаж по технике безопасности перед тем, как выйти на территорию предприятия 

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Деятельность предприятия «Белагротерминал» и группы компаний «Содружество» обсуждались во время мероприятия по профориентации учащихся для 20 школьников 10-го...
 
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