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Профориентация учащихся: аграрный класс СШ №2 посетил предприятие «Белагротерминал»
29.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Деятельность предприятия «Белагротерминал» и группы компаний «Содружество» обсуждались во время мероприятия по профориентации учащихся для 20 школьников 10-го аграрного класса СШ №2, которое организовало управление по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома.
Основным спикером и экскурсоводом для школьников стала начальник отдела кадровой и административной работы на предприятии Алла Савицкая. Она рассказала юношам и девушкам, что предприятие ООО «Белагротерминал», которое расположено в нашем городе, входит в состав группы компаний «Содружество» — крупной международной агропромышленной группы с головным офисом в Люксембурге.
Алла САВИЦКАЯ
Полезной для школьников, которые хотят связать свое будущее с аграрной отраслью, стала информация о производственно-логистическом комплексе «Белагротерминал». По словам Аллы Савицкой, это крупномасштабный проект, который нацелен на развитие растениеводства в стране, обеспечение белорусских хозяйств круглогодичным заказом на рапс и другие масличные. В этом году на территории комплекса завершилось строительство маслоэкстракционного завода мощностью переработки 2 тыс. тонн в сутки масличных культур.
В конце мероприятия каждый школьник получил от руководства предприятия памятные сувениры.
Инструктаж по технике безопасности перед тем, как выйти на территорию предприятия
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Деятельность предприятия «Белагротерминал» и группы компаний «Содружество» обсуждались во время мероприятия по профориентации учащихся для 20 школьников 10-го...
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