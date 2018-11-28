28 ноября в Сморгони выбрали лучших молодежных стартапов северного региона Гродненщины.

Проект «100 идей для Беларуси» - республиканский конкурс, организатором которого выступает БРСМ, в этот день проходил в нашем городе на зональном уровне. Не только принять участие, но еще и победит – мечта девяти молодых ребят нашего региона. К слову, участниками зонального этапа конкурса стали четверо ребят из Ошмянского, трое из Сморгонского и двое из Островецкого районов.





Солисты Народной эстрадной студии "Мираж" (Сморгонский РЦК)

По словам первого секретаря райкома БРСМ Татьяны Гетманович, по итогам зонального этапа конкурса «100 идей для Беларуси» в областной пройдут только три лучшие проекта. Оценивать работу ребят будет экспертный совет, в состав которого вошли начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова, заместитель заведующего отдела проектной деятельности Гродненского областного комитета БРСМ Пётр Косицкий, руководитель районной школы «Лидер» Анастасия Якштас, методист районного методического кабинета Ольга Дедюль и руководитель районного ОО «Общество знаний» Павел Савицкий. На суд экспертного совета ребята представили модели робототехники, собственные электронные образовательные ресурсы, социальные проекты и многое другое.





Даниил ГАНУСЕВИ (СШ №1, г. Ошмяны) (слева) вместе с командой презентует своей проект "Модель автоматизированной линии подачи грузов"





Денис КЛЕПАЦКИЙ (СШ №1, г. Ошмяны) презентует проект "Модель автономного устройства обнаружения и тушения локальных очагов возгорания"





Максим ДЕРВИС (СШ №3, г. Ошмяны) презентует проект "Электронный образовательный ресурс "Современная Беларусь""





Члены экспертного совета (слева на право): Ольга ДЕДЮЛЬ, Анастасия ЯКШТАС, Анна ДЖУМКОВА, Пётр КОСИЦКИЙ





Дмитрий БУЙВИД (СШ №3, г. Ошмяны) презентует проект "Программное средство анализа врожденных характеристик человека"





Данила КАЗАК (гимназия №1, г. Островец) вместе с отцом презентует свой проект "Использование свойств электромеханического потенциала металлов для гальваностегии"





Лидия ШИЛКО (гимназия №1, г. Островец) презентует социальный проект "БлагоДарю"





Виктория ЯРОВСКАЯ (СШ №5, г. Сморгонь) презентует проект "Современное состояние и перспективы развития агроэкотуризма в Сморгонском районе"





Елизавета КАКАУЛИНА (слева) (педагог-организатор Сольской СШ, Сморгонский район) презентует социальный проект "Творческий проект детской инициативы "Театр для всех!"





Алина НОВИЦКАЯ (СШ №2, г. Сморгонь) презентует проект "Добро пожаловать в Сморгонь. По следам Первой мировой войны на Сморгонской земле"

В итоге, в областной этап конкурса прошли две работы из Ошмянского района и одна из Островецкого. Даниил Ганусевич (СШ №1, г. Ошмяны), который вместе со своей командой разработал модель автоматизированной линии подачи грузов, убедил членов экспертного совета в том, что его проект, в случае победы на республиканском этапе, будет востребован в нашей стране. Не остался без внимания и проект модели автономного устройства обнаружения и тушения локальных очагов возгорания Дениса Клепацкого (СШ №1, г. Ошмяны). Также на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси» будет участвовать проект Данилы Казака (гимназия №1, г. Островец) по использованию свойств электромеханического потенциала металлов для гальваностегии.

Кроме трех вышеназванных проектов экспертный совет рекомендовал участвовать в областном конкурсе Дмитрию Буйвиду (СШ №3, г. Ошмяны), разработавшему проект программного средства анализа врожденных характеристик человека, и Максиму Дервису (СШ №3, г. Ошмяны). Максим представил на зональном этапе конкурса электронный образовательный ресурс «Современная Беларусь», в котором собрана вся информация о нашей стране.





Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.