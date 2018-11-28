ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

29.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
28 ноября в Сморгони выбрали лучших молодежных стартапов северного региона Гродненщины.

Проект «100 идей для Беларуси» - республиканский конкурс, организатором которого выступает БРСМ, в этот день проходил в нашем городе на зональном уровне. Не только принять участие, но еще и победит – мечта девяти молодых ребят нашего региона. К слову, участниками зонального этапа конкурса стали четверо ребят из Ошмянского, трое из Сморгонского и двое из Островецкого районов.

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Солисты Народной эстрадной студии "Мираж" (Сморгонский РЦК)

По словам первого секретаря райкома БРСМ Татьяны Гетманович, по итогам зонального этапа конкурса «100 идей для Беларуси» в областной пройдут только три лучшие проекта. Оценивать работу ребят будет экспертный совет, в состав которого вошли начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова, заместитель заведующего отдела проектной деятельности Гродненского областного комитета БРСМ Пётр Косицкий, руководитель районной школы «Лидер» Анастасия Якштас, методист районного методического кабинета Ольга Дедюль и руководитель районного ОО «Общество знаний» Павел Савицкий. На суд экспертного совета ребята представили модели робототехники, собственные электронные образовательные ресурсы, социальные проекты и многое другое.

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Даниил ГАНУСЕВИ (СШ №1, г. Ошмяны) (слева) вместе с командой презентует своей проект "Модель автоматизированной линии подачи грузов"

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Денис КЛЕПАЦКИЙ (СШ №1, г. Ошмяны) презентует проект "Модель автономного устройства обнаружения и тушения локальных очагов возгорания"

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Максим ДЕРВИС (СШ №3, г. Ошмяны) презентует проект "Электронный образовательный ресурс "Современная Беларусь""

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Члены экспертного совета (слева на право): Ольга ДЕДЮЛЬ, Анастасия ЯКШТАС, Анна ДЖУМКОВА, Пётр КОСИЦКИЙ

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Дмитрий БУЙВИД (СШ №3, г. Ошмяны) презентует проект "Программное средство анализа врожденных характеристик человека"

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Данила КАЗАК (гимназия №1, г. Островец) вместе с отцом презентует свой проект "Использование свойств электромеханического потенциала металлов для гальваностегии"

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Лидия ШИЛКО (гимназия №1, г. Островец) презентует социальный проект "БлагоДарю"

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Виктория ЯРОВСКАЯ (СШ №5, г. Сморгонь) презентует проект "Современное состояние и перспективы развития агроэкотуризма в Сморгонском районе"

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Елизавета КАКАУЛИНА (слева) (педагог-организатор Сольской СШ, Сморгонский район) презентует социальный проект "Творческий проект детской инициативы "Театр для всех!"

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Алина НОВИЦКАЯ (СШ №2, г. Сморгонь) презентует проект "Добро пожаловать в Сморгонь. По следам Первой мировой войны на Сморгонской земле"

В итоге, в областной этап конкурса прошли две работы из Ошмянского района и одна из Островецкого. Даниил Ганусевич (СШ №1, г. Ошмяны), который вместе со своей командой разработал модель автоматизированной линии подачи грузов, убедил членов экспертного совета в том, что его проект, в случае победы на республиканском этапе, будет востребован в нашей стране. Не остался без внимания и проект модели автономного устройства обнаружения и тушения локальных очагов возгорания Дениса Клепацкого (СШ №1, г. Ошмяны). Также на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси» будет участвовать проект Данилы Казака (гимназия №1, г. Островец) по использованию свойств электромеханического потенциала металлов для гальваностегии.

Кроме трех вышеназванных проектов экспертный совет рекомендовал участвовать в областном конкурсе Дмитрию Буйвиду (СШ №3, г. Ошмяны), разработавшему проект программного средства анализа врожденных характеристик человека, и Максиму Дервису (СШ №3, г. Ошмяны). Максим представил на зональном этапе конкурса электронный образовательный ресурс «Современная Беларусь», в котором собрана вся информация о нашей стране.

В Сморгони прошел зональный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Лучшие проекты - у двух ошмянцев и островчанина

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 ноября в Сморгони выбрали лучших молодежных стартапов северного региона Гродненщины.
 
Новости дня
Новости общества
 
Список акционных направлений "Белавиа" пополнили Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов-на-Дону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика