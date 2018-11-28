|
До -17°С ожидается по востоку Беларуси 30 ноября
29.11.2018 11:33 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями и без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 5-10 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 13-17 градусов. Днем будет 2-8 градусов ниже нуля.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)