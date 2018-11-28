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До -17°С ожидается по востоку Беларуси 30 ноября

29.11.2018 11:33 — Новости Общества | БелТА  
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До -17°С ожидается по востоку Беларуси 30 ноября
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями и без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 5-10 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, по востоку при прояснениях - минус 13-17 градусов. Днем будет 2-8 градусов ниже нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 17 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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