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"Стечение обстоятельств". Водитель, который в Минске нашел ребенка-аутиста, весной спас женщину

29.11.2018 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Это был обычный вечер четверга. Троллейбус № 29 ехал по привычному маршруту, и вдруг среди пассажиров водитель Андрей Михновец заметил рослого мальчишку. 11-летнего Колю Грамовича, который днем Минске нашли 11-летнего мальчика, которого искали волонтеры">потерялся в большом Минске, искали уже часа четыре. Ситуацию усложняло то, что мальчик — аутист и не разговаривает.


Водителем троллейбуса Андрей работает два года. За это время оповещение о пропавших людях ему пришло второй раз. Чаще, вспоминает он, сообщают об утерянных вещах. Фото: TUT.BY

Андрею — 29, мы встречаемся на ДС «Калиновского», совсем скоро ему в рейс. Водитель — человек скромный и то, что помог найти Колю, подвигом не считает. Оказывается, в 2018 году это второй раз, когда он спас человека. Весной Андрей вытянул из водоема тонущую женщину.

— 2018-й у меня очень неудачный. Возможно, два этих случая — компенсация за все остальное, — рассуждает молодой человек.

Про то, что произошло с ним, Андрей предпочитает не рассказывать. О случившемся с Колей Грамовичем в поисково-спасательном отряде «Ангел» сообщали следующее: в 14.45 ребенок должен был выйти из 29-го троллейбуса на остановке «Волгоградская», но уехал в направлении Зеленого Луга.

— В тот день на диспетчерскую станцию приезжала его бабушка, — подходит к нам женщина-контролер. — Интересовалась, не видели ли мы мальчика. Говорила, что на остановке они с другими пассажирами вышли из троллейбуса. Ребенок, видимо, заметил, что сиденья освободились, — и снова запрыгнул в салон. Дверь закрылась — и он поехал дальше.

Информацию о пропавшем мальчике Андрей узнал около четырех дня.

— В кабине у каждого водителя есть специальный прибор — внутренняя связь с диспетчером. На него пришло оповещение, — вспоминает водитель. — Бегущей строкой оно крутилось по кругу.

Чуть позже Андрей написал в водительский чат, спросил, что и как. Кто-то прислал фото Коли. По снимку молодой человек мальчика и узнал. Случилось это за три остановки до конечной.

— Увидел его в салоне среди других пассажиров, — описывает произошедшее Андрей. — Изначально опознал по телосложению. В ориентировке указывали, что ему лет 11, выглядит на 12−15 и ростом немаленький. Заметить рослого ребенка несложно. А там уже взглядом вел его до упора. Выглядел он уверенно, словно знал, куда ехать. Но, если бы попробовал выйти, я бы его остановил.

Но Коля никуда не торопился. На конечной все пассажиры покинули салон, а он остался. Андрей незаметно, чтобы не испугать, его сфотографировал и сбросил снимок в водительский чат. Коллеги согласились: это тот самый мальчик.


Скриншот со страницы поисково-спасательного отряда «Ангел».

О ребенке Андрей сообщил диспетчеру. Там уже, говорит, связывались с родителями, спрашивали, куда доставить мальчишку. Встречу назначили на Якуба Коласа. Тогда водитель запросил разрешение ехать без остановок, объявил: по техническим причинам троллейбус дальше не пойдет — и повез Колю маме.

Весной история была совсем другая. В редакцию тогда позвонила Ирина Лабкович. Девушка рассказала: вечером они с мужем прогуливались у пруда возле ДС «Калиновского» и вдруг услышали: «Помогите!»

Муж Ирины плавать не умел. Чтобы хоть как-то помочь, он быстро стал искать крепкую ветку, хотел протянуть ее женщине. Жена же побежала на диспетчерскую станцию.

— Подбежала к первому троллейбусу, в котором заметила водителя, — рассказывала тогда Ирина. — Говорю: там женщина тонет. Он без лишних вопросов рванул туда. Не задумываясь, прыгнул в воду и вытащил пострадавшую на берег.

Во всей этой суете, вспоминала Ирина, она забыла спросить имя водителя, очень просила его найти и о нем написать. Тем самым водителем и был Андрей Михновец.

— Плаваю я хорошо, в своих силах был уверен, — объяснял он тогда свой поступок. — Поэтому считаю, что ничего такого не сделал.

— Как думаете, почему все это с вами происходит? — спрашиваем у Андрея.

— Я не задумывался, скорее всего — стечение обстоятельств, — коротко отвечает он.

 
Теги: Минск
 
 
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