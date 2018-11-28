После публикации о витебских «разборках» к одной из матерей приезжали с вопросами

28 ноября к одной из трех матерей в Витебске, которые жаловались на приговор сыновьям по делу о похищении человека, приходили сотрудники органов. Каких именно — она не поняла. Женщина утверждает: у нее спрашивали, зачем она подписала обращение в Администрацию президента.

Жительница Витебска просит не называть ее имя в публикации. Она одна из тех, кто подписал жалобу в Администрацию президента на приговор сыну.

Днем 28 ноября кто-то позвонил ей на работу со скрытого номера и уточнил, где она находится. А через полчаса на пороге появились двое мужчин в костюмах.

«Сотрудники показали удостоверения, но, честно говоря, я так растерялась — не скажу, кто именно. Первым вопросом было: „Где находится ваш сын?“», — говорит собеседница.

Раньше, во время расследования, ее никто и никуда не вызывал. Сейчас сын вместе с двумя друзьями отбывает наказание в колонии усиленного режима. Вопросы, по словам витеблянки, касались именно жалобы в АП и дела о похищении.

«Интересовались, чем я недовольна. Мол, зачем вы надумали это написать, ведь в вашем письме клевета. (…) Я ответила, что понимаю: мой сын далеко не белый и пушистый, но не было там похищения! Это просто наговор на мальчишек».

Женщина говорит, что общались спокойно и адекватно, длилась беседа в течение 40 минут.

— Спрашивали, почему на суде никаких эмоций не высказывали, а теперь ничего не нравится, почему, когда свидетели [стороны обвинения] давали показания, я как бы соглашалась.

Женщина говорит, что расспрашивали о других матерях и родственниках осужденных.

На днях TUT.BY публиковал материал о двух историях в Витебске. Больше года назад двое местных жителей заявили, что их жестоко избили сотрудники ОМОНа. С того времени им уже десять раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

Вскоре сами обратившиеся, как и важный свидетель, стали фигурантами другого дела — о похищении человека. Трех мужчин в итоге осудили на сроки от 5 до 6 лет. Родные уверены: эти две истории связаны между собой и выглядят как месть, а вина их сыновей не доказана. Матери трех осужденных — Анжела Рыбакова, Ольга Казел и Инна Козловская — обратились с жалобой в Администрацию президента.