Комментаторам разрешат идентификацию через соцсети

Министерство информации разрешит комментаторам на сайтах использовать для идентификации электронную почту и социальные сети. При этом, ответственность за комментаторов ложится на владельцев сайта.

Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий. Чиновник отметил, что каждый владелец интернет-сайта будет проводить процедуру идентификации и заключать пользовательское соглашение с потенциальным комментатором.

При этом, использоваться для идентификации будет не только указанный ранее способ через номер телефона, но также и через социальные сети либо электронную почту, либо иной способ, на усмотрение владельца ресурса.

Павел Легкий рассказал также, что с 1 декабря начинается регистрация сетевых ресурсов: их могут прировнять к СМИ со всеми вытекающими последствиями. При этом Мининформ подготовил новые квалификационные требования к руководителям как печатных СМИ, так и сетевых ресурсов: будет отменено условие, согласно которому потенциальный руководитель СМИ должен был занимать руководящую должность по профилю на протяжении пяти лет. Срок сократят до трех лет, а пункт о руководящей должности упразднят - от руководителя будут требовать только опыт работы в СМИ на любой должности.