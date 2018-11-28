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Комментаторам разрешат идентификацию через соцсети

29.11.2018 11:58 — Новости Общества | БДГ  
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Министерство информации разрешит комментаторам на сайтах использовать для идентификации электронную почту и социальные сети. При этом, ответственность за комментаторов ложится на владельцев сайта.

Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал первый заместитель министра информации Павел Легкий. Чиновник отметил, что каждый владелец интернет-сайта будет проводить процедуру идентификации и заключать пользовательское соглашение с потенциальным комментатором.

При этом, использоваться для идентификации будет не только указанный ранее способ через номер телефона, но также и через социальные сети либо электронную почту,  либо иной способ, на усмотрение владельца ресурса.

Павел Легкий рассказал также, что с 1 декабря начинается регистрация сетевых ресурсов: их могут прировнять к СМИ со всеми вытекающими последствиями. При этом Мининформ подготовил новые квалификационные требования к руководителям как печатных СМИ, так и сетевых ресурсов: будет отменено условие, согласно которому потенциальный руководитель СМИ должен был занимать руководящую должность по профилю на протяжении пяти лет. Срок сократят до трех лет, а пункт о руководящей должности упразднят - от руководителя будут требовать только  опыт работы в СМИ на любой должности.

Напомним, что же с 1 декабря для того, чтобы оставить на сайте или форуме свой комментарий, пользователям придется проходить процедуру идентификации. Ранее мы сообщали о том, что белорусские власти настаивают, что поправки в закон о СМИ призваны регулировать спорные места интернета и доступность потенциально опасной информации, правозащитники уверены - государство готово полностью перекрыть кислород независимым СМИ.

 
 
 
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Министерство информации разрешит комментаторам на сайтах использовать для идентификации электронную почту и социальные сети. При этом, ответственность за...
 
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