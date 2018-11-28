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У меня опухоль мозга: многодетный отец о своем пути к выздоровлению

29.11.2018 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Вячеславу было 37 лет, когда у него начала болеть голова. Он тянул с походом к врачу, но в результате сдался. После нескольких исследований выяснилось, что причина не в стрессе или усталости. На МРТ директор частного предприятия и отец троих детей увидел опухоль, как оказалось позже, третьей степени. Сейчас Вячеслав чувствует прекрасно, болезнь отступила. В очередном выпуске проекта «У меня рак» он рассказал, как справиться с эмоциями, сообщить жене и детям о заболевании и том, как не зацикливаться на ожидании рецидива.

 
 
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