Вячеславу было 37 лет, когда у него начала болеть голова. Он тянул с походом к врачу, но в результате сдался. После нескольких исследований выяснилось, что причина не в стрессе или усталости. На МРТ директор частного предприятия и отец троих детей увидел опухоль, как оказалось позже, третьей степени. Сейчас Вячеслав чувствует прекрасно, болезнь отступила. В очередном выпуске проекта «У меня рак» он рассказал, как справиться с эмоциями, сообщить жене и детям о заболевании и том, как не зацикливаться на ожидании рецидива.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У меня опухоль мозга: многодетный отец о своем пути к выздоровлению Пережить тяжелую болезнь и не сломаться