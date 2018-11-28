|
В Осиповичах срочно закрывают школу из-за аварийных плит перекрытия. Что будет с детьми?
29.11.2018 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Здание средней школы № 4 в Осиповичах временно запретили эксплуатировать. Перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии,
Школу обследовала специальная организация. Экспертиза и показала, что плиты перекрытия третьего этажа находятся в аварийном состоянии.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Осиповичском районном исполнительном комитете 28 ноября решили временно не использовать здание, которому 52 года. Здесь планируют снять нагрузку с плит и укрепить их.
С сегодняшнего дня, 29 ноября, занятия в школе отменяются. Вместо уроков дети и учителя пошли на День безопасности жизнедеятельности в районный центр культуры. Уже завтра все 740 детей будут заниматься в осиповичской гимназии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируют снять нагрузку с плит и укрепить их.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)