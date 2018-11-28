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МИД Беларуси выработает рекомендации в связи с введением в Украине военного положения

29.11.2018 12:34 — Новости Общества | БелТА  
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МИД Беларуси выработает рекомендации в связи с введением в Украине военного положения
МИД. Фото из архива

29 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси после получения всей подробной информации выработает рекомендации для белорусских граждан в связи с введением в Украине военного положения. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пока имеем лишь ту информацию, которую получили из СМИ. Посольству Беларуси в Украине даны соответствующие указания относительно уточнения всех тех последствий, которые связаны с введением военного положения в Украине", - сказал министр.

По его словам, ведомство будет вырабатывать соответствующие рекомендации для белорусских граждан исходя из анализа всей полученной информации.

Одновременно Владимир Макей сослался на прозвучавшее ранее заявление посла Украины в Беларуси, что никаких ограничений в отношении проезда граждан Беларуси не предполагается. "Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся на то, что никаких негативных последствий данное решение (о ведении военного положения. - Прим. БЕЛТА) не принесет", - добавил министр.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на Укринформ, президент Украины Петр Порошенко накануне подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Сам указ был подписан 26 ноября. Вечером в тот же день Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней. В интервью украинским телеканалам Петр Порошенко уточнил, что срок действия военного положения, введенного в 10 областях Украины, закончится 26 декабря и не может быть продлен президентом самостоятельно без решения Верховной рады. Причиной введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси после получения всей подробной информации выработает рекомендации для...
 
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