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В кобринском магазине украли ящик для пожертвований на лечение девочки-инвалида. Видео кражи
29.11.2018 12:39 — Новости Общества | Tut.by
В Кобрине разыскивают мужчину, который 20 ноября вынес из магазина ящик для сбора пожертвований на лечение 5-летней девочки с ДЦП, рассказала TUT.BY мать ребенка Алеся Пунько.
Видео:
Коробка для сбора средств на лечение Киры Пунько стояла в торговом центре «Полесье» на улице Николаева. 20 ноября в 14.16 к ящику подошел неизвестный и попытался засунуть его в свой рюкзак. Мужчину спугнула посетительница. Злоумышленник вышел из ТЦ. Через полторы минуты он вернулся, взял ящик в руки и вынес из торгового объекта.
Похищенный ящик, но уже без денег, нашли в поле, на расстоянии около 200 метров от торгового центра,
Следственный комитет возбудил уголовное дело за кражу. Подозреваемый объявлен в розыск.
Алеся Пунько рассказала TUT.BY, что с подобной ситуацией они сталкиваются второй раз. Ранее деньги из ящика для пожертвований похитила женщина, которая прямо в магазине вскрыла коробку и пересыпала себе в сумочку все деньги. Тогда ущерб был небольшой, поэтому уголовное дело не возбуждалось.
В этот раз в ящике для пожертвований скопилась приличная сумма — родители Киры собирались вскрыть коробку после Нового года.
Похищенные из ящика средства должны были пойти на лечение 5-летней Киры Пунько. У девочки диагностировали ДЦП, двойную гемиплегическую форму 3 степени тяжести, задержку психомоторного развития. Помочь Кире можно, перечислив средства
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У 5-летней Киры Пунько второй раз похищают средства на лечение.
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