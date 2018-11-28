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В кобринском магазине украли ящик для пожертвований на лечение девочки-инвалида. Видео кражи

29.11.2018 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кобрине разыскивают мужчину, который 20 ноября вынес из магазина ящик для сбора пожертвований на лечение 5-летней девочки с ДЦП, рассказала TUT.BY мать ребенка Алеся Пунько.

Видео: Кобрин Сити

Коробка для сбора средств на лечение Киры Пунько стояла в торговом центре «Полесье» на улице Николаева. 20 ноября в 14.16 к ящику подошел неизвестный и попытался засунуть его в свой рюкзак. Мужчину спугнула посетительница. Злоумышленник вышел из ТЦ. Через полторы минуты он вернулся, взял ящик в руки и вынес из торгового объекта.

Похищенный ящик, но уже без денег, нашли в поле, на расстоянии около 200 метров от торгового центра, сообщает кобринский портал Kobrincity. Злоумышленник не смог открыть замок и повредил коробку, чтобы достать деньги.


Личность подозреваемого пока не установлена. Фото: скрин-шот видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело за кражу. Подозреваемый объявлен в розыск.

Алеся Пунько рассказала TUT.BY, что с подобной ситуацией они сталкиваются второй раз. Ранее деньги из ящика для пожертвований похитила женщина, которая прямо в магазине вскрыла коробку и пересыпала себе в сумочку все деньги. Тогда ущерб был небольшой, поэтому уголовное дело не возбуждалось.

В этот раз в ящике для пожертвований скопилась приличная сумма — родители Киры собирались вскрыть коробку после Нового года.

Похищенные из ящика средства должны были пойти на лечение 5-летней Киры Пунько. У девочки диагностировали ДЦП, двойную гемиплегическую форму 3 степени тяжести, задержку психомоторного развития. Помочь Кире можно, перечислив средства по этим реквизитам.

Всех, кому, что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в Кобринский РОВД по телефонам: 102, +3785(16452) 2−26−02, или по телефону МТС +375(29) 527−07−87.

 
 
Ссылка на источник 50
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У 5-летней Киры Пунько второй раз похищают средства на лечение.
 
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