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Единая диспетчерская служба ЖКХ к концу года заработает во всех областях Беларуси

29.11.2018 13:02 — Новости Общества | БелТА  
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Единая диспетчерская служба ЖКХ к концу года заработает во всех областях Беларуси
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу 2018 года жители всех областей Беларуси смогут обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.

Региональные контакт-центры единой диспетческой службы в этом году созданы в Гродненской и Могилевской областях. Работы пока ведутся в Минской и Витебской. Однако к концу года они будут завершены. "То есть вся Беларусь будет охвачена одним справочным консультационным номером 115, куда может позвонить любой потребитель и высказать свою претензию, получить консультацию", - отметил Геннадий Акстилович.

Он подчеркнул, что в Минжилкомхозе заинтересованы в том, чтобы потребители ЖКУ знали свои права и имели представление, как их отстаивать. С этой целью министерство принимает участие в республиканской акции "Право на службу людям", которая проходит в последней декаде ноября. Участвующие в ней госорганы и частные организации готовят и распространяют буклеты по актуальным правовым вопросам. В частности, Минжилкомхоз разъясняет, как предъявить претензии организациям ЖКХ за некачественно оказанную услугу.

Организаторами акции выступают Министерство юстиции и ООО "Юрспектр". Также в ней принимают участие Белорусская нотариальная палата, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Национальный центр правовой информации, Министерство по налогам и сборам, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Государственный комитет по имуществу, Национальный банк. Акция проводится в целях повышения правовой культуры населения, развития системы правового просвещения, обеспечения доступности правовой информации.

Заместитель министра юстиции Андрей Авдеев рассказал, что в буклетах ведомства можно найти информацию о регистрации актов гражданского состояния, о задолженностях исполнительных документов. Он напомнил, что на сайте Минюста доступен реестр, с помощью которого любой может получить информацию по имеющимся у него долгам за мобильную связь, услуги ЖКХ, по штрафам ГАИ и так далее. Реестр содержит данные обо всех исполнительных документах, которые находятся в исполнении более 30 дней. Кроме того, Минюст прорабатывает с мобильными операторами возможность информирования должников с помощью СМС-рассылки. Как сообщалось, планируется, что они будут получать сообщения о возбуждении исполнительного производства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу 2018 года жители всех областей Беларуси смогут обращаться в единую диспетчерскую службу ЖКХ по короткому номеру 115. Об этом...
 
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