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"Иди гуляй, сынок". Гомельчане просят наказать блогера за хамство в отношении спасателя на пожаре

29.11.2018 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельчане подписывают петицию, в которой просят привлечь местного блогера к уголовной ответственности за оскорбление работника МЧС, который находился при исполнении.


Во вторник на предприятии ЧСУП «Линия сноса» загорелась щепа. Пожар был сложный, тушили весь день и ночь. Свой видеоотчет решил подготовить и гомельский блогер Максим Филипович. Какое-то время он снимал на видео происходящее из окна своей квартиры, но позже решил выдвинуться на место ЧП.

На территории, где спасатели уже не первый час боролись с огнем, к Филиповичу подошел сотрудник МЧС, чтобы выяснить, что посторонний делает в опасной зоне — и услышал в свой адрес множество оскорбительных выражений. При этом в ролике видно, что сотрудник всячески старается не накалять и без того напряженную обстановку, а вот тон разговора блогера со спасателем — откровенно неуважительный и задиристый.


Открыть/скачать видео (30.2 МБ)

В соцсетях большинство пользователей возмутились поведением Филиповича. Неравнодушные гомельчане создали петицию в адрес УВД Гомельского облисполкома с просьбой привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление.

«Пожарные только и успевали ездить за водой и возвращаться обратно. Всю ночь на месте работал штаб МЧС, а также несколько пожарных расчетов. На кадрах видео блогер снимает пожар на предприятии. Затем к нему подходит сотрудник МЧС для того чтобы выяснить, что он делает в опасной зоне. На что блогер ответил безо всякой вежливости и уважения: „Иди гуляй… Сынок“ — и так далее. Далее блогер подошел к служебному автомобилю МЧС: „Шо вы смотрите, окно опусти…“. Так как работники МЧС находились при исполнении, просим привлечь блогера Филиповича к уголовной ответственности по ч. 2. ст. 189 УК РБ [оскорбление]», — написано в обращении.

Петицию уже подписали более 250 человек.


Блогер Максим Филипович в суде 23 марта 2017 года. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

TUT.BY спросил МЧС о том, как будет реагировать ведомство на опубликованное видео — и поведение блогера.

— Думаю, ваши читатели поймут, если МЧС воздержится от комментариев, и сами сделают выводы после просмотра видео, — сказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Кстати, в данном случае речь может идти также о привлечении человека к административной ответственности по ст. 23.5 КоАП за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий — за это грозит штраф от 20 до 50 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 48
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