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Подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области

29.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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28 ноября 2018 года районной избирательной комиссией подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области. По итогам голосования из 36 выдвинутых кандидатов в ученическую палату Молодёжного парламента победителями стали:

Сморгонский округ – Рабинович Юлия, учащаяся 9 «А» класса ГУО «Гимназия г.Сморгони»;

Жодишковский округ – Чертович Ангелина, учащаяся 10 класса ГУО «УПК Жодишковский ясли-сад-СШ»;

Залесский округ – Оскирко Полина, учащаяся 9 класса ГУО «Сольская СШ»;

Кревский округ – Янголь Екатерина, учащаяся 10 класса ГУО «УПК Кревский ясли-сад-СШ».

В студенческую палату вошла Микулич Милана, студентка II курса УО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей».

Поздравляем юных парламентариев с победой, желаем плодотворной работы и творческих успехов!

Подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области

Подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области

Подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области

Подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области

Жанна КУТКО, заведующий отделом Сморгонского РЦТДМ.

 
 
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28 ноября 2018 года районной избирательной комиссией подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области. По итогам голосования из 36 выдвинутых...
 
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