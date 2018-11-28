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Подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области
29.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
28 ноября 2018 года районной избирательной комиссией подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области. По итогам голосования из 36 выдвинутых кандидатов в ученическую палату Молодёжного парламента победителями стали:
Сморгонский округ – Рабинович Юлия, учащаяся 9 «А» класса ГУО «Гимназия г.Сморгони»;
Жодишковский округ – Чертович Ангелина, учащаяся 10 класса ГУО «УПК Жодишковский ясли-сад-СШ»;
Залесский округ – Оскирко Полина, учащаяся 9 класса ГУО «Сольская СШ»;
Кревский округ – Янголь Екатерина, учащаяся 10 класса ГУО «УПК Кревский ясли-сад-СШ».
В студенческую палату вошла Микулич Милана, студентка II курса УО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей».
Поздравляем юных парламентариев с победой, желаем плодотворной работы и творческих успехов!
Жанна КУТКО, заведующий отделом Сморгонского РЦТДМ.
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28 ноября 2018 года районной избирательной комиссией подведены итоги выборов в Молодёжный парламент Гродненской области. По итогам голосования из 36 выдвинутых...
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