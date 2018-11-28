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Прекращено административное дело в отношении подростка, который шлепнул скульптуру городового

29.11.2018 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Прекращено административное дело в отношении 16-летнего подростка Арсения из Минска. Ранее милиция составила на него протокол за то, что парень ударил скульптуру городового возле здания МВД. Однако комиссия по делам несовершеннолетних решила: в его действиях нет состава правонарушения.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 16 ноября милиция задержала подростка, который ударил ладонью по «лицу» скульптуру городового. На парня составили протокол по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), а кроме того записали на видео его извинения перед МВД и скульптурой.

Сегодня этот протокол рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних в Администрации Заводского района Минска. Об этом TUT.BY сообщил читатель Дмитрий, который присутствовал там.

Итог: дело прекращено «за отсутствием в деяниях состава правонарушения». В основу такого решения лег ответ из горисполкома о том, городовой у МВД не является памятником или культурно-исторической ценностью. Это — скульптурная композиция.

«Все закончилось беседой. Арсений пообещал, что впредь будет три раза думать, прежде чем что-то сделать. Разошлись с миром. (…) Была такая фраза, и я соглашусь: Арсений хороший парень, просто озорной», — говорит собеседник.

Решение вступит в силу в течение 10 дней, если стороны его не обжалуют. По данным Дмитрия, подростка задерживали и опрашивали в отсутствие законного представителя, а документы Арсений подписывал без взрослых, на что тоже нужно обратить внимание.

«А то как же выходит, что любого ребенка может остановить милиционер и написать любой протокол? И мало того — показать по телевизору, вопиющий случай, которому тоже нужно дать правовую оценку».

В администрации Заводского района TUT.BY подтвердили: дело прекращено.

Тем временем выяснилось, что на днях был снят с должности пресс-секретарь МВД Георгий Евчар. Издание «Наша Ніва» со ссылкой на источник сообщило: это связано в том числе со скандалом с подростком и скульптурой.

Официальный представитель же написал в Facebook, что сам принял такое решение «в связи с полной выслугой лет». Вопросы о том, связано ли это со скандалом, Георгий Евчар оставил без ответа.

 
Теги: Минск
 
 
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