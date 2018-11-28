Горремавтодор объяснил, зачем улицы Минска посыпают технической солью в середине ноября

В телеграм-канале «Минск: цвет настроения желтый» обратили внимание на то, что в столице начали применять противогололедные реагенты с солью в середине ноября. То есть до того, как выпали осадки и начались заморозки. Мы выясняли, зачем было сыпать в больших количествах соль, которая в числе прочего убивает растения.



Фото: t.me/minsk_new

— Зима еще не началась толком, а соли насыпано на улицах уже тонны, — замечают люди, выкладывая фотографии столичных дорог, щедро посыпанных реагентом.

Обратили внимание на дороги и водители в центре города. «Все в белой пыли», — пишут они.



В телеграм-канале появляются вот такие коллажи по теме. Фото: t.me/minsk_new

Заместитель генерального директора «Горремавтодор Мингорисполкома» Олег Лукашенко объяснил нам, что работы по ликвидации и предупреждению образования зимней скользкости проводят в соответствии с нормативными актами и на основании данных о погодных и фактических дорожных условиях.

«Необходимость работ обусловлена прогнозом погоды»

Решения о том, когда посыпать реагентами дороги, принимается исходя из прогноза погоды, фактических погодных условий, а также состояния покрытия или информации дорожно-измерительных станций.

— В указанный период (начиная с середины ноября) необходимость выполнения работ по предупреждению и ликвидации зимней скользкости была обусловлена и подтверждается данными прогноза погоды Республиканского гидрометеорологического центра и автоматизированных информационных систем, осуществляющих сбор и обработку данных о состоянии дорожного покрытия.



Фото: t.me/pureminsk

То есть тогда, согласно прогнозам погоды, ожидались осадки и заморозки. Согласно прогнозу погоды, эти работы «Ремавтодору» необходимо было выполнить, чтобы обезопасить водителей и пешеходов. Это — предупреждающие меры борьбы с зимней скользкостью.

— С середины ноября для обработки покрытий было израсходовано 800 тонн соли и 100 тонн песчано-соляных смесей. Для борьбы с зимней скользкостью на текущий зимний период заготовлено 7,4 тысячи тонн соли и 38 тысяч тонн песчано-соляных смесей. Пополнение запасов противогололедных реагентов будет производиться по мере их расходования.

«Наличие избытков соли могло быть обусловлено неисправностью или поломкой оборудования»

Олег Лукашенко также рассказал, что по тем случаям на фото, где соли на дороге было слишком много, провели проверку на местах.



Фото: Дмитрий Полещенко

— Информация о наличии избыточных материалов на покрытиях не подтвердилась.

Полагаем, что с технической точки зрения, наличие избытков соли могло быть обусловлено неисправностью/поломкой на линии распределительного оборудования спецтехники или иной внештатной ситуацией. В таких случаях избытки материалов оперативно убираются.

Также на оперативном совещании с районными «Ремавтодорами» руководителям указали, что необходимо соблюдать технологию обработки покрытий и норм распределения реагентов и использовать их рационально.

«Сейчас материалов, альтернативных технической соли, нет»

Тротуары в Минске обрабатывают технической солью в соответствии с постановлением Минздрава, объясняют нам в «Горремавтодоре».

— Согласно пункту 7.2 постановления Минздрава Республики Беларусь № 110 от 01.11.2011 об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», тротуары и пешеходные зоны в зимнее время должны ежедневно и по мере необходимости очищаться от снега, наледи и посыпаться противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.



Фото: t.me/minsk_new

На улично-дорожной сети города Минска применяются реагенты, прошедшие требуемые испытания и соответствующие нормам, установленным в технических нормативно-правовых актах. Галит марки А, применяемый предприятиями — участниками объединения («Ремавтодорами» районов. — Прим. TUT.BY), соответствует требованиям СТБ 1158 «Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог. Общие технические условия». Указанный документ согласован Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Олег Лукашенко говорит, что предприятие постоянно изучает отечественный и зарубежный опыт в части борьбы с зимней скользкостью.

— Анализ зарубежного опыта показал, что в мире на городских улицах активно применяются различные химические материалы. Использование химических противогололедных материалов снижает затраты на зимнее содержание автомобильных дорог, улучшает состояние покрытий и повышает безопасность дорожного движения.



Фото: t.me/minsk_new

Но, по словам замгендиректора, сейчас материалов, альтернативных технической соли по соотношению цена/эффективность, нет.

— Безусловно, противогололедные реагенты являются одним из многочисленных антропогенных потенциальных факторов влияния на окружающую среду. С одной стороны, применение противогололедных материалов может негативно влиять на окружающую среду, с другой стороны, прошедшие десятилетия показали, что для высоких темпов экономического развития и высокого уровня жизни требуется безопасность транспортных сообщений.

Ответ на запрос по этой теме мы также ждем из комитета природных ресурсов Мингорисполкома.