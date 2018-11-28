«Нет на работе уже около недели». СМИ сообщили о задержании еще одного главврача

Главного врача Гомельской областной инфекционной больницы уже около недели нет на работе. Никакой официальной информации о том, где именно он находится, тоже нет.



Фото: Reuters

По информации «Радио Свобода» , руководителя больницы задержали.

В приемной главного врача Гомельской областной инфекционной больницы TUT.BY сказали, что главврач отсутствует на рабочем месте.

— А когда можно будет с ним связаться?

— Исполняющий обязанности — Бирич Сергей Ростиславович.

Сергей Бирич в разговоре с TUT.BY отметил, что не может ответить на вопрос о том, где сейчас находится их главврач. На работе его уже нет около недели.

В Главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома порталу также подтвердили, что главного врача Гомельской областной инфекционной больницы нет на работе. Причины отсутствия там не знают.

— У нас никаких официальных документов нет. Какая причина его отсутствия, нам неизвестно. Мы знаем, что его нет. […] Мало ли что с человеком. Может, заболел, — прокомментировали там.

Официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош порекомендовал журналисту TUT.BY обратиться за комментарием в Управление КГБ по Гомельской области. Там пообещали предать контакт журналиста специалисту, который отвечает за вопросы взаимодействия со СМИ.

Руководитель пресс-службы СК Сергей Кабакович не подтвердил и не опроверг информацию о задержании главврача, добавив, что данные сейчас уточняются.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как сообщил 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения белорусский президент, возбуждено 95 уголовных дел, почти 100 человек попали под следствие. «Когда оно закончится, суд определит, кто и насколько виновен. Но те факты, которые вскрыты, сомнений не вызывают», — подчеркнул глава государства.

По делу были задержаны пять главврачей больниц. Из представителей крупного частного бизнеса были отправлены в СИЗО владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин .

В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения .

В сентябре 2018 года Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержало начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава по подозрению в получении взятки.

Обращаем внимание, что согласно принципу презумпции невиновности человек считается невиновным, пока его вина не доказана по закону и не установлена приговором суда, вступившим в законную силу.