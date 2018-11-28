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«Нет на работе уже около недели». СМИ сообщили о задержании еще одного главврача
29.11.2018 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Главного врача Гомельской областной инфекционной больницы уже около недели нет на работе. Никакой официальной информации о том, где именно он находится, тоже нет.
По информации
В приемной главного врача Гомельской областной инфекционной больницы TUT.BY сказали, что главврач отсутствует на рабочем месте.
— А когда можно будет с ним связаться?
— Исполняющий обязанности — Бирич Сергей Ростиславович.
Сергей Бирич в разговоре с TUT.BY отметил, что не может ответить на вопрос о том, где сейчас находится их главврач. На работе его уже нет около недели.
В Главном управлении здравоохранения Гомельского облисполкома порталу также подтвердили, что главного врача Гомельской областной инфекционной больницы нет на работе. Причины отсутствия там не знают.
— У нас никаких официальных документов нет. Какая причина его отсутствия, нам неизвестно. Мы знаем, что его нет. […] Мало ли что с человеком. Может, заболел, — прокомментировали там.
Официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош порекомендовал журналисту TUT.BY обратиться за комментарием в Управление КГБ по Гомельской области. Там пообещали предать контакт журналиста специалисту, который отвечает за вопросы взаимодействия со СМИ.
Руководитель пресс-службы СК Сергей Кабакович не подтвердил и не опроверг информацию о задержании главврача, добавив, что данные сейчас уточняются.
Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Как
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По информации «Радио Свобода» в Гомеле задержали главного врача областной инфекционной больницы. Никаких официальных подтверждений этому пока нет.
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