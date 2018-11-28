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«Напишите, что я люблю Украину». Россияне, которых вернули из Киева в Минск- о том, как это было
29.11.2018 14:00 — Новости Общества | Tut.by
С начала недели авиарейсами из Украины в Минск были возвращены 94 гражданина России. Некоторые из тех, кому украинские пограничники отказали во въезде, застряли в Минске. TUT.BY расспросил людей о том, что с ними происходило в Киеве.
За последние сутки (с 10 утра среды до 10 утра четверга) в Национальный аэропорт «Минск» вернули девять россиян, прилетевших в Украину транзитом. Из них восемь пассажиров отправили назад из аэропортов Киева, еще одного — из Запорожья, рассказал TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
Поток «возвращенцев» несколько снизился — в предыдущие дни их было больше. Так, с начала недели по вчерашнее утро (среда, 28 ноября) в Украину
Россиянин Михаил Зубко, 37 лет, смог улететь из Минска домой только вчера поздно вечером.
— В мой город, Ростов-на-Дону, из Минска каждый день рейсов нет, вот и застрял здесь на сутки, — рассказывает Михаил.
Михаил говорит, что у него есть белорусские корни, но в Минске был впервые. Со срочным поиском гостиницы здесь ему помогала коллега.
Мужчина рассказывает, что по профессии психотерапевт, летел в Киев на тематическое мероприятие.
— Часов в 10 утра мы были в аэропорту «Борисполь» на паспортном контроле. Там у нас забрали документы, а потом отказы стали выдавать, причем всем с одной формулировкой: «Не доказано спланированное пребывание в Украине». С моей стороны все было абсолютно спланировано: у меня были обратный билет, бронь гостиницы, я был в списках приглашенных на мероприятие, у меня был контактный телефон организаторов, которым, кстати, пограничники звонили для уточнений. Но все равно меня развернули назад.
Михаил Зубко прикидывает, что на его рейсе пассажиров, которые получили отказ, было от пяти до десяти человек. С утра до семи вечера ему пришлось пробыть в аэропорту Киева в ожидании обратного рейса.
— Была женщина, которой отказали во въезде в страну, но она сама сказала, что не может подтвердить, куда летит, потому что просто сама по себе, без приглашений, купила билет в Киев. Были командировочные с полным пакетом документов вообще, за них отвечало украинское подразделение международной компании, но их тоже не пустили. Но они хотя бы смогли улететь быстро, за свой счет. Я летел, видимо, за счет «Белавиа» — мне выдали бесплатный билет. Правда, было столько дополнительного народу на рейс, было проблемой всех «впихнуть» — там ведь летает небольшой «Эмбраер».
Россиянке Дарье Мерненко, 18-летней студентке из Санкт-Петербурга, тоже отказали во въезде в Киев и вернули в Минск. Девушка рассказывает, что нередко летает из Москвы в Киев транзитом через Беларусь, но с такой ситуацией столкнулась впервые. Сейчас летела в украинскую столицу, чтобы встретиться с друзьями, вместо этого провела день в столице белорусской.
— Чем тут занимались?
— Знакомых здесь лет, гуляла, — рассказала девушка TUT.BY. — Домой добиралась на маршрутке, которую нашла через «бла-бла-кар». Кто-то добирался на самолете, насколько я знаю.
Вернувшись домой, россиянка написала на своей странице на Facebook эмоциональный пост — на чистом украинском языке.
Девушка добавляет: из россиян, которые летели тем же рейсом, что и она, в Украину пропустили только несколько человек.
— Сначала пропустили двух людей — если я не ошибаюсь, они были пожилые и ехали к родственникам. Еще пропустили иностранного репортера. А остальных — нет. У одного мужчины было приглашение с работы на трех человек: два иностранца и он. Иностранцев пропустили, а его нет, хотя их имена были записаны в одном документе. Еще кто-то ехал делать визу в США. Потеряли деньги.
TUT.BY известно, что многим россиянам, которых «развернули» в Минск, украинские пограничники не отдали сразу паспорта.
— Сначала сказали, что отдадут в самолете в Украине, а потом — что в Беларуси
Вот отдали в Беларуси только. В паспорте стоит штамп «отказано во въезде», — говорит Дарья Мерненко и добавляет. — Только обязательно напишите в статье, что я люблю Украину.
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С начала недели авиарейсами из Украины в Минск были возвращены 94 гражданина России. Некоторые россияне, которым украинские пограничники отказали во въезде, на...
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