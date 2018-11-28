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«Напишите, что я люблю Украину». Россияне, которых вернули из Киева в Минск- о том, как это было

29.11.2018 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала недели авиарейсами из Украины в Минск были возвращены 94 гражданина России. Некоторые из тех, кому украинские пограничники отказали во въезде, застряли в Минске. TUT.BY расспросил людей о том, что с ними происходило в Киеве.


К россиянам, которых не пустили в Украину, в аэропорту «Борисполь» приставляли охрану, рассказывает Михаил Зубко. Фото: страница собеседника Вконтакте

За последние сутки (с 10 утра среды до 10 утра четверга) в Национальный аэропорт «Минск» вернули девять россиян, прилетевших в Украину транзитом. Из них восемь пассажиров отправили назад из аэропортов Киева, еще одного — из Запорожья, рассказал TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Поток «возвращенцев» несколько снизился — в предыдущие дни их было больше. Так, с начала недели по вчерашнее утро (среда, 28 ноября) в Украину не пустили 85 россиян, летевших из Минска.

Россиянин Михаил Зубко, 37 лет, смог улететь из Минска домой только вчера поздно вечером.


В украинском аэропорту. Фото: страница Михаила Зубко Вконтакте

— В мой город, Ростов-на-Дону, из Минска каждый день рейсов нет, вот и застрял здесь на сутки, — рассказывает Михаил.

Михаил говорит, что у него есть белорусские корни, но в Минске был впервые. Со срочным поиском гостиницы здесь ему помогала коллега.

Мужчина рассказывает, что по профессии психотерапевт, летел в Киев на тематическое мероприятие.

— Часов в 10 утра мы были в аэропорту «Борисполь» на паспортном контроле. Там у нас забрали документы, а потом отказы стали выдавать, причем всем с одной формулировкой: «Не доказано спланированное пребывание в Украине». С моей стороны все было абсолютно спланировано: у меня были обратный билет, бронь гостиницы, я был в списках приглашенных на мероприятие, у меня был контактный телефон организаторов, которым, кстати, пограничники звонили для уточнений. Но все равно меня развернули назад.


Отказ в пересечении государственной границы. Причина: «Не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины».
Фото: страница Михаила Зубко Вконтакте

Михаил Зубко прикидывает, что на его рейсе пассажиров, которые получили отказ, было от пяти до десяти человек. С утра до семи вечера ему пришлось пробыть в аэропорту Киева в ожидании обратного рейса.

— Была женщина, которой отказали во въезде в страну, но она сама сказала, что не может подтвердить, куда летит, потому что просто сама по себе, без приглашений, купила билет в Киев. Были командировочные с полным пакетом документов вообще, за них отвечало украинское подразделение международной компании, но их тоже не пустили. Но они хотя бы смогли улететь быстро, за свой счет. Я летел, видимо, за счет «Белавиа» — мне выдали бесплатный билет. Правда, было столько дополнительного народу на рейс, было проблемой всех «впихнуть» — там ведь летает небольшой «Эмбраер».

Россиянке Дарье Мерненко, 18-летней студентке из Санкт-Петербурга, тоже отказали во въезде в Киев и вернули в Минск. Девушка рассказывает, что нередко летает из Москвы в Киев транзитом через Беларусь, но с такой ситуацией столкнулась впервые. Сейчас летела в украинскую столицу, чтобы встретиться с друзьями, вместо этого провела день в столице белорусской.

— Чем тут занимались?

— Знакомых здесь лет, гуляла, — рассказала девушка TUT.BY. — Домой добиралась на маршрутке, которую нашла через «бла-бла-кар». Кто-то добирался на самолете, насколько я знаю.

Вернувшись домой, россиянка написала на своей странице на Facebook эмоциональный пост — на чистом украинском языке.

Перевод: «Вчера меня и других россиян депортировали из аэропорта в Киеве в Минск. Было так: сначала нас продержали три часа, допрашивали каждого, кто он, откуда и зачем приехал. Потом привели нас в зону ожидания и просто сказали, что нас всех депортируют обратно в Минск, потому что мы все имеем недостаточно оснований для въезда. Интересно, когда это погулять по городу, встретиться с другом, или работать (у кого-то были официальные приглашения с работы) стало плохой причиной, чтобы здесь находиться. Но очевидно, если сначала не планировали пускать никого — зачем тогда было проводить тот опрос? Почему в Минске нельзя было сказать, что россиян не будут пускать? Нас отправили следующим рейсом в пятницу утром, а оттуда каждый сам должен был добираться до своего города, потому что кого же интересует, трансфером ты из Петербурга или из Москвы приехал. Денег за билеты нам, известно, возвращать не будут. К тому же, все время нам не предлагали даже воды — хорошо, что среди нас нашлась женщина, которая всех провела в бизнес-зал. Я розачарована и очень смущена этой ситуацией, потому что я люблю Украину и не ожидала такого от нее. Но, может быть, хоть Украина и демократическая, она все-таки постсоветская страна с соответствующей системой».

Девушка добавляет: из россиян, которые летели тем же рейсом, что и она, в Украину пропустили только несколько человек.
 
— Сначала пропустили двух людей — если я не ошибаюсь, они были пожилые и ехали к родственникам. Еще пропустили иностранного репортера. А остальных — нет. У одного мужчины было приглашение с работы на трех человек: два иностранца и он. Иностранцев пропустили, а его нет, хотя их имена были записаны в одном документе. Еще кто-то ехал делать визу в США. Потеряли деньги.
 
TUT.BY известно, что многим россиянам, которых «развернули» в Минск, украинские пограничники не отдали сразу паспорта.
 
— Сначала сказали, что отдадут в самолете в Украине, а потом — что в Беларуси

Вот отдали в Беларуси только. В паспорте стоит штамп «отказано во въезде», — говорит Дарья Мерненко и добавляет. — Только обязательно напишите в статье, что я люблю Украину.


В аэропорту «Борисполь». Фото: страница Михаила Зубко Вконтакте

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года. Больше трех лет россияне и украинцы вынуждены добираться к друг другу транзитом через другие государства, часто через Минск.

С 26 ноября по 26 декабря 2018 года в десяти областях Украины действует военное положение, его ввели после инцидента в Керченском проливе. С 26 ноября стали появляться сообщения о том, что некоторых россиян, прилетевших из Минска в Киев, возвращают обратно.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала недели авиарейсами из Украины в Минск были возвращены 94 гражданина России. Некоторые россияне, которым украинские пограничники отказали во въезде, на...
 
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