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Белорусские адвокаты проведут 30 ноября бесплатные консультации для малоимущих

29.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Акция приурочена ко Дню юриста, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

Белорусские адвокаты проведут 30 ноября бесплатные консультации для малоимущих

Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Подобные мероприятия по решению совета БРКА проводятся в республике регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации адвокаты в этом году оказывали 15 марта — по случаю Дня Конституции, 26 июня — по случаю Дня образования адвокатуры и 28 сентября — по случаю Дня пожилых людей.

В основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, вопросы социальной поддержки, наследства.

Источник: БелТА

 
 
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Акция приурочена ко Дню юриста, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут. Адвокаты разъяснят действующее...
 
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