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Обязанность платить алименты

29.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Согласно ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.

В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям, средства на их содержание взыскиваются в судебном порядке.

Одной из правовых гарантий, направленных на обеспечение защиты интересов детей, является ч.1 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, устанавливающая уголовную ответственность за уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей.

Ответственности подлежат по данной статье родители, то есть лица записанные отцом и матерью ребенка в книге записей актов о рождении, а также те отцовство которых установлено в судебном порядке. Кроме того, уголовной ответственности за указанное деяние подлежат лица, в законном порядке усыновившие (удочерившие) ребенка, так как между усыновителем и усыновленным ребенком возникают личные неимущественные и имущественные права и обязанности, равные тем, которые существуют между родителями и детьми согласно ст.134 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

Часто называемой причиной, по которой обвиняемые не могли уплачивать алименты, последние называли не возможность трудоустроиться. Однако отсутствие работы может рассматриваться в качестве уважительной причины только в том случае, когда должник желал трудоустроиться и принимал активные меры по поиску работы (неоднократно обращался на предприятия, в организации, регистрировался в качестве безработного в органах по труду, занятости и социальной защите).

Не только бездействием лица может происходить уклонение от уплаты алиментов. Такие «активные» действия как представление подложных справок о заниженном размере заработной платы, сокрытие или смена места жительства и места работы, сокрытие действительных расходов с целью избежать удержания по исполнительному листу также образуют уклонение родителей от уплаты по судебному постановлению средств на содержание детей.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, определены следующие виды наказания: общественные работы, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до одного года.

Важно отметить, что лицо, ранее судимое по ч. 1 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, вновь совершившее в период срока судимости уклонение более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание детей, подлежит уголовной ответственности уже по ч.З ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За совершение данного преступления предусмотрены более строгие вид и размер наказания, начиная от исправительных работ на срок от одного года до двух лет и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.

Судом Костюковичского района за 10 месяцев 2018 года рассмотрено три уголовных дела по ч.1 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемым в каждом случае назначено наказание в виде общественных работ сроком на 240 часов.

По ч.З ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь судом Костюковичского района рассмотрено два уголовных дела, по которым обвиняемые ранее были осуждены по ч.1 ст.174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемым назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с ежемесячным удержанием в доход государства пятнадцати процентов заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно.

Е. А. ИСАКОВА, помощник прокурора

Костюковичского района.

 
 
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Согласно ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных
 
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