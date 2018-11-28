На заводах в Жлобине и Мозыре милиция поймала несунов с творогом, сметаной и мясом

В Жлобине и Мозыре милиция возле предприятий задержала четырех мужчин. У одних несунов нашли 40 кг молочных продуктов, у вторых — мяса на 400 рублей. Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Поздно вечером 27 ноября возле здания ЧУП «Мозырские молочные продукты» остановили двух мужчин возрастом 30 и 39 лет, оба рабочие завода.

«Упаковав в пакеты для мусора 41 кг развесного творога и сметану, перебросили похищенное через забор», — рассказали в УВД. Рабочих подозревают в хищении продуктов, проводится проверка.

На следующий день сторож Жлобинского мясокомбината заметил незнакомцев, которые возле завода грузили в машину какие-то мешки. Впоследствии их отследили — оказалось, местные жители возрастом 33 и 41 год.

«Была изъята похищенная мясная продукция в ассортименте на сумму свыше 400 рублей», — рассказали в УВД.

По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело.