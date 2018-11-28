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30 ноября 2018 г. нотариусы Могилевского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан
29.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
30 ноября 2018 г. нотариусы Могилевского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по случаю празднования Дня юриста в Республике Беларусь.
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30 ноября 2018 г. нотариусы Могилевского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по...
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