Ученики СШ №4 временно «переедут» в гимназию

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы в Осиповичах средней школы №4. Здание 1966 года постройки было инструментально обследовано специальной организацией.Результат проверки — перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщили в МЧС.

На внеочередном заседании комиссии по ЧС при райисполкоме решено временно запретить эксплуатацию здания. С 29 ноября проведение занятий в СШ №4 отменено, а учебный процесс организован на базе гимназии.