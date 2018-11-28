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Ученики СШ №4 временно «переедут» в гимназию

29.11.2018 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы в Осиповичах средней школы №4. Здание 1966 года постройки было инструментально обследовано специальной организацией.Результат проверки — перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщили в МЧС.

На внеочередном заседании комиссии по ЧС при райисполкоме решено временно запретить эксплуатацию здания. С 29 ноября проведение занятий в СШ №4 отменено, а учебный процесс организован на базе гимназии.

Ученики СШ №4 временно «переедут» в гимназию

Фото с сайта СШ №4.

 
 
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановке работы в Осиповичах средней школы №4. Здание 1966 года постройки было инструментально...
 
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