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Минздрав объяснил, почему Беларусь не надо сравнивать с Европой по темпам заражения ВИЧ

29.11.2018 16:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал ситуацию с распространением ВИЧ в Беларуси. По его словам, данные по Беларуси корректнее сравнивать с данными по странам Восточной Европы и Центральной Азии, а «не географически с Европой». При этом диагностика ВИЧ-инфицированных в Беларуси за последние годы значительно улучшилась, а в регистре — свыше 20 тысяч пациентов с ВИЧ.


Фото: Reuters

Напомним, согласно данным доклада Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Беларусь вошла в тройку лидеров по числу новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Европе. Самый высокий показатель у России.

Как отметил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, «на сегодняшний день корректнее было бы сравнивать данные по Беларуси с данными по странам региона ВЕЦА (Восточная Европа и Центральная Азия. — Прим. TUT.BY), а не географически с Европой». Эпидемия ВИЧ-инфекции развивалась по разному в Западной и Центральной Европе, и совсем по другому в постсоветских странах — регионе ВЕЦА, где основной уязвимой группой стали потребители инъекционных наркотиков и отмечался взрывообразный рост случаев ВИЧ-инфекции в 1990-х и 2000-х годах с выходом инфекции на широкую популяцию.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что в странах Западной и Центральной Европы эпидемия до сих пор локализована в уязвимых группах, в основном среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Поэтому все международные организации, включая ВОЗ, разрабатывая свои программы по ВИЧ, включают Беларусь в регион ВЕЦА, а не по географическому принципу в Европу. И из четырех стран ВЕЦА, вошедших в список ECDC (Беларусь, Молдова, Украина, Россия) Беларусь не является лидером.

 — В Беларуси после многих лет роста отмечена стабилизация выявления новых случаев ВИЧ-инфекции. В течение последних трех лет в стране выявляется в среднем 2,5 тысячи новых случаев ежегодно, в то время, как в большинстве стран региона ВЕЦА до сих пор наблюдается рост числа новых случаев, -цитирует пресс-служба Минздрава первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

В Беларуси на 1 ноября 2018 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составляет 20,5 на 100 тысяч населения. Это соответствует уровню заболеваемости за аналогичный период прошлого года.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что в последние несколько лет для решения стратегии ЮНЭЙДС «90−90−90» (90% людей, живущих с ВИЧ должны узнать свой статус, 90% должны получать антиретровирусную терапию, 90% получающих терапию, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку. — Прим. TUT.BY) в стране очень активно стали проводить тестирование на ВИЧ.

— Есть возможности по самотестированию: в аптеках продаются специальные тесты по слюне. На уровне ООН эти шаги признаны оптимальными мерами. Конечно, еще год-два в стране будет наблюдаться прирост ВИЧ-инфицированных. Он связан с выявлением тех случаев, которые ранее нам были неизвестны. Если еще несколько лет назад в регистре было 15 тысяч пациентов с ВИЧ, а расчетная цифра с учетом незарегистрированных случаев составляла около 35 тысяч, то сегодня в регистре свыше 20 тысяч пациентов, а расчетная цифра — всего 26 тысяч. Стоит задача сократить до минимума разрыв между расчетными цифрами и цифрами в регистре. Это будет свидетельствовать о том, что Беларусь достигла ситуации, когда практически все пациенты с ВИЧ выявлены, — сообщает пресс-служба Минздрава.

Ежегодно в организациях здравоохранения тестируется на ВИЧ более 1 млн человек.

 
 
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Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал ситуацию с распространением ВИЧ в Беларуси.
 
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