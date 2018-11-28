В преддверии Рождества и Нового года в Сморгонской гимназии прошла благотворительная ярмарка

Традиционно в преддверии Рождества и Нового года в гимназии проводится благотворительная ярмарка, которую организовывают ученики начальных классов. К этому мероприятию они готовятся вместе с родителями – пекут мучные сладости, а потом реализовывают их на ярмарке среди учителей, работников гимназии и самих же школьников.

Среди огромного разнообразия выпечки на школьных партах, которые на один день стали торговыми витринами, можно было встретить несколько видов печенья, пончиков, ватрушек, вафлей, пряников, конфет и мн. др. Деньги, вырученные на ярмарке, будут использованы для новогодних подарков детям-инвалидам, которые сами не могут побывать на праздничных мероприятиях.





















Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.