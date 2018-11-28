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В преддверии Рождества и Нового года в Сморгонской гимназии прошла благотворительная ярмарка
29.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Традиционно в преддверии Рождества и Нового года в гимназии проводится благотворительная ярмарка, которую организовывают ученики начальных классов. К этому мероприятию они готовятся вместе с родителями – пекут мучные сладости, а потом реализовывают их на ярмарке среди учителей, работников гимназии и самих же школьников.
Среди огромного разнообразия выпечки на школьных партах, которые на один день стали торговыми витринами, можно было встретить несколько видов печенья, пончиков, ватрушек, вафлей, пряников, конфет и мн. др. Деньги, вырученные на ярмарке, будут использованы для новогодних подарков детям-инвалидам, которые сами не могут побывать на праздничных мероприятиях.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Традиционно в преддверии Рождества и Нового года в гимназии проводится благотворительная ярмарка, которую организовывают ученики начальных классов. К этому...
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