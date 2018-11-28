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В Логойском районе задержали двух «авторитетов», их подозревают в вымогательстве
29.11.2018 17:16 — Новости Общества | Tut.by
Двое мужчин, имеющих репутацию уголовных авторитетов, задержаны в Логойском районе. Их подозревают в серии вымогательств,
По данным ГУБОПиК, безработные и ранее неоднократно судимые мужчины (одному 48, второму 38 лет) имеют репутацию уголовных авторитетов и тесные связи с представителями «криминального мира республики».
«Под предлогом неисполнения существующих, но чаще выдуманных долговых обязательств они запугивали потерпевших, угрожали и избивали. Чтобы люди охотнее расставались с деньгами, в ход шли „убедительные доводы“ — нож, молоток, топор», — рассказали в ведомстве.
От людей подозреваемые требовали разные суммы: от 120 до 500 рублей. Зачастую жертвами становились жители Логойского с уголовным прошлым.
Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК (Вымогательство). За это грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
В МВД не исключают, что пострадавших может быть еще больше, поскольку многие стали обращаться с заявлением только после задержания подозреваемых.
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Жертвами стали люди с уголовным прошлым.
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