В Логойском районе задержали двух «авторитетов», их подозревают в вымогательстве

Двое мужчин, имеющих репутацию уголовных авторитетов, задержаны в Логойском районе. Их подозревают в серии вымогательств, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ГУБОПиК, безработные и ранее неоднократно судимые мужчины (одному 48, второму 38 лет) имеют репутацию уголовных авторитетов и тесные связи с представителями «криминального мира республики».

«Под предлогом неисполнения существующих, но чаще выдуманных долговых обязательств они запугивали потерпевших, угрожали и избивали. Чтобы люди охотнее расставались с деньгами, в ход шли „убедительные доводы“ — нож, молоток, топор», — рассказали в ведомстве.

От людей подозреваемые требовали разные суммы: от 120 до 500 рублей. Зачастую жертвами становились жители Логойского с уголовным прошлым.

Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК (Вымогательство). За это грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В МВД не исключают, что пострадавших может быть еще больше, поскольку многие стали обращаться с заявлением только после задержания подозреваемых.