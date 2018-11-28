В Костюковичах прием граждан провел Юрий Шумский

Прием граждан по личным вопросам провел председатель Республиканского совета республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов», член общественного совета при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь Юрий Иванович Шумский .
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Прием граждан по личным вопросам провел председатель Республиканского совета республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество...