В Украине разыскивают 44-летнего брестчанина, который пересек на автобусе границу и пропал

Милиция и волонтеры устанавливают местонахождение 44-летнего жителя Бреста Сергея Матвеева, который 26 ноября пересек белорусско-украинскую границу и пропал. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Фото: ПСО «Ангел — Брест»

Мужчина ехал на автобусе «Брест-Львов» до Ковеля. 26 ноября около 13.00 он пересек границу в погранпереходе «Доманово». С тех пор на связь с близкими он не выходил. С заявлением о пропаже в милицию обратились родственники пропавшего.

По информации TUT.BY, местонахождение брестчанина до сих пор не установлено. По неподтвержденным данным, 29 ноября его видели в городе Луцке.