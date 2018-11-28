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На проспекте прямо возле метро "Московская" построят жилую девятиэтажку. Где там нашли место?

29.11.2018 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Прямо возле станции метро «Московская» построят жилую девятиэтажку. Она расположится на пятачке между хрущевками на Волгоградской и университетским городком аграрно-технического университета.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Строительство многоквартирного жилого дома на проспекте Независимости, 99 начнется в скором времени. Его возведут вот тут:


Место строительства мы отметили красной точкой. Скриншот «Яндекс.Карты»

Место строительства мы отметили красной точкой. Скриншот «Яндекс.Карты»

Заказчиком строительства этого объекта является УКС Мингорисполкома, генподрядчиком — «Стройтрест № 1». В стройтресте нам рассказали, что на проспекте построят жилой девятиэтажный каркасный дом на два подъезда. Предполагаемое количество квартир — 60.



На объекте уже вырубили деревья, оградили территорию и поставили бытовки. По словам местных, здесь будет университетский дом. Согласно плану организации строительства дом возведут за 9,5 месяцев, сообщает администрация Первомайского района.

— Но условия диктует УКС, поэтому скорость строительства будет зависеть от финансирования, — пояснили в стройтресте.

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Теги: Минск
 
 
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Площадку уже подготовили под строительство и вырубили деревья.
 
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