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На проспекте прямо возле метро "Московская" построят жилую девятиэтажку. Где там нашли место?
29.11.2018 18:32 — Новости Общества | Tut.by
Прямо возле станции метро «Московская» построят жилую девятиэтажку. Она расположится на пятачке между хрущевками на Волгоградской и университетским городком аграрно-технического университета.
Строительство многоквартирного жилого дома на проспекте Независимости, 99 начнется в скором времени. Его возведут вот тут:
Заказчиком строительства этого объекта является УКС Мингорисполкома, генподрядчиком — «Стройтрест № 1». В стройтресте нам рассказали, что на проспекте построят жилой девятиэтажный каркасный дом на два подъезда. Предполагаемое количество квартир — 60.
На объекте уже вырубили деревья, оградили территорию и поставили бытовки. По словам местных, здесь будет университетский дом. Согласно плану организации строительства дом возведут за 9,5 месяцев,
— Но условия диктует УКС, поэтому скорость строительства будет зависеть от финансирования, — пояснили в стройтресте.
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Площадку уже подготовили под строительство и вырубили деревья.
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