Бдительность лоевчанина помогла предотвратить беду

23 ноября Дмитрий Марченко, временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела внутренних дел Лоевского райисполкома, и Сергей Щиренков, заместитель начальника ОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению, вручили Благодарность Андрею Глезову за взаимодействие с органами внутренних дел в части пресечения особо тяжкого преступления и активную жизненную позицию.

Для древнего китайского народа слово «судьба» означает жизненный путь, который ни в коем случае не может быть изменен окружением. Поэтому в этой стране запрещено спасать человека, дабы не нарушить то, что предначертано ему свыше. К счастью, в Беларуси подобных запретов нет. Но люди порой и без этого могут пройти мимо тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Эгоизм и равнодушие притупляют простые человеческие качества: доброту, милосердие, любовь. Многие делают вид, что ничего не замечают, и тем самым становятся безмолвными свидетелями, я бы сказала, соучастниками преступлений.

К счастью, Андрей Павлович не такой человек. В семье, где он вырос, было 8 детей. Поэтому еще с рождения он знал, что людям просто необходимо помогать, ведь беда и несчастье могут коснуться любого и каждого. Мужчина очень любит своих племянников, не оставляет без внимания крестников. На работе его характеризуют как честного, внимательного, отзывчивого и очень скромного человека.

Он помнит тот октябрьский день, когда во время обеденного перерыва спешил в церковь к отцу Димитрию. Ничто не предвещало беды: на улицах многолюдно, дети торопятся со школы домой. Вдруг его окликнули две стоящие в стороне женщины и взглядом указали на странную пару: мужчина держал за руку девочку. Та старалась вырваться, но цепкие пальцы не позволяли ей это сделать. Безо всяких колебаний Андрей Павлович подбежал к ним. Незнакомец был ошарашен. Короткая перепалка закончилась тем, что странный мужчина схватил банковскую карточку, которую впихивал в руки девочке, и убежал прочь. Успокоив испуганную несовершеннолетнюю, Андрей пошел по своим делам. Но, предчувствуя неладное, после работы он решил навестить семью школьницы. Только в его присутствии девочка рассказала всё родителям. Вместе они решили обратиться в отдел внутренних дел. По горячим следам злоумышленника быстро взяли под стражу. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за изнасилование. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (Статья 167 часть 3 УК РБ). Подозреваемому грозит уголовное наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Андрей Глезов скромно улыбается: «Да я вроде ничего не сделал». Но неизвестно, какое могло быть продолжение у этой истории, если бы не испугал обвиняемого, а после не пришел бы в милицию. Все хорошо, что хорошо кончается. Однако по улицам днем и вечером ходят дети, и только бдительность наших граждан, внимание, гражданская ответственность каждого могут помочь родителям быть спокойными за жизнь и безопасность наших детей. Наш земляк поистине заслужил слова благодарности. И, кто знает, возможно своим поступком он спас не одну детскую судьбу.

Тексты и фото

Натальи Апанасенко, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бдительность лоевчанина помогла предотвратить беду 23 ноября Дмитрий Марченко, временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела внутренних дел Лоевского райисполкома, и Сергей Щиренков,...