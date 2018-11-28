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Назначена новый заместитель председателя Лоевского райисполкома

29.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Назначена новый заместитель председателя Лоевского райисполкомаПо согласованию с Гомельским областным исполнительным комитетом на должность заместителя председателя Лоевского районного исполнительного комитета, курирующего строительство и жилищно-коммунальные вопросы,
НАЗНАЧЕНА
ВОИНОВА Екатерина Владимировна,

1981 года рождения, уроженка г. Витебск, образование высшее.
В 2005 году с отличием окончила учреждение образования «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» по специальности «Экология. Общая экология». В 2006 году окончила магистратуру учреждения образования «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» по специальности «Биохимия», присуждена степень магистра биохимии. В 2010 году окончила учреждение образования «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» по специальности «Правоведение», присвоена квалификация юриста.
Трудовую деятельность начала в 2006 году инженером-лаборантом открытого акционерного общества «Витебский приборостроительный завод».
С 2007 по 2017 годы работала в унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства Витебского района «Витрайкомхоз» на должностях инженера по охране окружающей среды, начальника группы по благоустройству, саночистке, содержанию полигонов и дорог, начальника отдела по благоустройству, саночистке, содержанию полигонов и дорог.
В период с февраля 2017 года по май 2018 года работала в должности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Витебского районного исполнительного комитета, с июня по ноябрь 2018 года — заместителем начальника отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Витебского районного исполнительного комитета.
26 ноября 2018 года назначена на должность заместителя председателя Лоевского районного исполнительного комитета, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Не замужем.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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По согласованию с Гомельским областным исполнительным комитетом на должность заместителя председателя Лоевского районного исполнительного комитета,...
 
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