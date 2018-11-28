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Назначена новый заместитель председателя Лоевского райисполкома
29.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край
По согласованию с Гомельским областным исполнительным комитетом на должность заместителя председателя Лоевского районного исполнительного комитета, курирующего строительство и жилищно-коммунальные вопросы,
1981 года рождения, уроженка г. Витебск, образование высшее.
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По согласованию с Гомельским областным исполнительным комитетом на должность заместителя председателя Лоевского районного исполнительного комитета,...
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