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Обвиняемой по «делу БЕЛТА» осталась только главный редактор TUT.BY Марина Золотова
29.11.2018 19:06 — Новости Общества | Tut.by
29 ноября было удовлетворено ходатайство главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной о прекращении уголовного преследования на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).
Ирина Левшина заплатила административный штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по «делу БЕЛТА» она проходит как свидетель. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят. Помимо этого, Левшиной вернули жесткие диски, иъятые в августе при обыске у нее дома, а также при обыске в редакции компании БелаПАН.
Обвинения с Ирины Левшиной были сняты в день ее рождения.
Ране было прекращено уголовное преследование еще
На данный момент обвиняемой по «делу БЕЛТА» остается только главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова. Марину Золотову обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы. Всего же по "делу БЕЛТА" проходило 15 журналистов и редакторов.
Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.
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Ирина Левшина заплатила административный штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по «делу БЕЛТА» она проходит как свидетель. Подписка о невыезде отменена,...
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