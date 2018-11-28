В Гомеле школьница задержана и помещена в СИЗО за распространение психотропных веществ.

Как сообщили БелаПАН в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета, на данный момент 16-летней ученице одной из школ Гомеля предъявлено обвинение по части 3 статьи 328 УК (сбыт наркотических, психотропных веществ). Часть 3 статьи 328 УК предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Мерой пресечения для школьницы избрано помещение под стражу.

В отделе информации уточнили, что девушка работала на один из интернет-магазинов, который занимался распространением психотропных веществ. Она делала «закладки».

Вместе со школьницей по уголовному делу проходит еще один фигурант — 17-летний житель Гомеля. Ему также предъявлено обвинение.