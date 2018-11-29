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В 2019 году в Минске построят 14 новых остановок

29.11.2018 23:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске разработаны проекты обустройства новых остановок, строительство которых предусмотрено Инвестиционной программой на 2019 год. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новые остановочные пункты получат название и будут построены:

— «Липковская» по ул. Липковской у перекрестка с ул. Дачной в направлении МКАД;

— «Радужная» по ул. Радужной за перекрестком с просп. Победителей в направлении ул. Тимирязева;

— «Леси Украинки» по ул. Леси Украинки напротив гимназии № 16 в направлении просп. Пушкина;

— «Чюрлениса, 16» по ул. Чюрлениса между просп. Дзержинского и Каролинским проездом в обоих направлениях;

— «просп. Рокоссовского, 55» по просп. Рокоссовского между ул. Плеханова и остановочным пунктом «Шейпичи» в обоих направлениях;

— «Карвата» по ул. Лесопарковой за перекрестком с ул. Карвата в направлении ул. Ваупшасова;

— «Карвата, 81» по ул. Карвата между ул. Ваупшасова и ул. Лесопарковой в обоих направлениях;

— «Седых» по ул. Седых за перекрестком с ул. Карбышева в направлении Логойского тракта;

— «Завод ЖБИ» по ул. Селицкого в районе разворотного кольца автобусов в обоих направлениях;

— «Инженерный пер.» по Инженерному пер. за перекрестком с Промышленным пер. в направлении ул. Инженерной;

— «Сосны» по ул. Академика Красина у дома № 55 в направлении Смиловичского тракта;

— «Школа № 56» по ул. Каменногорской между ул. Налибокской и ул Лидской в направлении ул. Казимировской;

— «Куйбышева» по просп. Машерова за перекрестком с ул. Куйбышева в направлении просп. Независимости;

— «Красная» по просп. Машерова за перекрестком с ул. Красная в направлении просп. Независимости.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разработаны проекты обустройства новых остановок, строительство которых предусмотрено Инвестиционной программой на 2019 год.
 
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