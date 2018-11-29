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Белорусские драники презентовали в Марселе

29.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Мероприятие прошло 26 ноября, в нем приняли участие представители около 30 стран. Белорусский павильон организовало посольство совместно с почетным консулом Беларуси в Марселе Фабрисом Раулем и белорусской диаспорой. Здесь можно было увидеть продукцию предприятий «Минск Кристалл», «Коммунарка», «Лидское пиво», «Савушкин продукт», пивоваренной компании «Аливария», Слонимского мясокомбината, СОАО «Речицапиво», кондитерской фабрики «Спартак».

Состоялись презентации туристических возможностей и культурного наследия Минска, а также драников в связи с инициативой по включению белорусского национального блюда в Список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Выставка проводится ежегодно для руководства метрополии Экс-Марсель – Прованс, префектуры Прованс – Альпы – Лазурный Берег, мэрии Марселя, представителей международных и французских деловых кругов и культуры. Беларусь на ярмарке представлена во второй раз.

«Участие в Ярмарке вкусов народов мира будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Беларуси с Марселем, продвижению продукции отечественных предприятий и привлечению иностранных туристов в Беларусь», – отметили в посольстве.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь представила продукцию на Ярмарке вкусов народов мира во французском Марселе, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.
 
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