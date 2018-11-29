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Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие

30.11.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Сегодня профсоюзная организация – это самое массовое общественное объединение региона, в котором состоят порядка 400 тысяч трудящихся. 
 
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
 
Участников торжественного мероприятия в день 70-летия  поздравил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
 
– Ваш 70-летний юбилей это убедительное свидетельство востребованности и прочности организации, это опора белорусского государства,–  подчеркнул Виктор Лискович. – Курс на улучшение  благосостояния народа, принимаемые меры, направленные на рост заработной платы и своевременные ее выплаты, сокращение безработицы созвучны с теми задачами, которые в своей повседневной жизни решают профсоюзы. В том, что общественно-политическая ситуация в области характеризуется стабильностью и социальным согласием, большая заслуга и профессиональных союзов. У нас сложились хорошие отношения социального партнерства между профсоюзами и органами местной власти, а также нанимателями. Представители профсоюзов принимают активное участие в работе коллегиальных органов местной власти, комитетов и управлений, общественных формирований.
 
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
 
Заместитель председателя облисполкома вручил Почетные грамоты областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов.
 
 
Тепло поздравил профсоюзный актив с юбилейной датой председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров. Он вручил лидерам профсоюзного движения Почетные Грамоты и Благодарственные письма Гродненского городского исполнительного комитета и городского Совета депутатов.
 
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
 
Вклад  профсоюзных организаций в стабильность жизни общества, в том числе сосредоточен и на помощи гражданам,  защите их законных интересов. С помощью профсоюзов в прошлом году работникам возвращено незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм в размере более 400 тысяч рублей. По просьбам трудящихся составлено 78 исковых требований. В 27 случаях профсоюзные юристы представляли интересы людей в судах.
 
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
 
Важная роль отводится профсоюзами социальной защите в случае получения травм или гибели работника на производстве. Так, по итогам прошлого года семьям погибших на производстве и работникам, утратившим трудоспособность в результате несчастных случаев и заболеваний, начислено единовременной материальной помощи на сумму более 630 тысяч рублей.
 
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
 
Наиболее активные члены профсоюзных организаций в день 70-летнего юбилея тоже не остались без внимания. Награды профсоюзные активисты получили из рук  председателя областного объединения профсоюзов Ромуальда Юровского. От имени Федерации Профсоюзов Беларуси он вручил Грамоты с нагрудным знаком  директору УО «Гродненский государственный колледж искусств» Вадиму Буткевичу и председателю первичной профсоюзной организации предприятия «Цветлит» Людмиле Трипутень.
 
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
 
Награды также получили победители фотоконкурса «Роль профсоюзов в моей жизни», приуроченного к 70-летию областного объединения профсоюзов.
 
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
 
В заключение состоялся большой праздничный концерт.
 
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
Областное объединение профсоюзов отмечает 70-летие
 
 
 
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Сегодня профсоюзная организация – это самое массовое общественное объединение региона, в котором состоят порядка 400 тысяч трудящихся.
 
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